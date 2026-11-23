Вибухи в центрі російського Рильська стали наслідком детонації складу боєприпасів у відділку поліції, а не дистанційного замінування з дронів.

Що заявляють у ДШВ

У 8-му корпусі ДШВ повідомили, що розвідка виявила в Рильську Курської області місце дислокації спецпідрозділу безпілотників "Рубікон С". За даними корпусу, майстерню підрозділ розмістив у місцевому відділку поліції.

Військові 8-го корпусу із застосуванням дронів уразили цю майстерню та житло бійців "Рубікону С". Також під удар потрапило місце дислокації операторів дронів Федеральної служби безпеки РФ.

За даними корпусу, внаслідок ударів здетонував склад боєприпасів, який росіяни тримали в тому ж відділку поліції в середмісті.

Як відповіли на заяви росіян

У ДШВ стверджують, що після потужних вибухів російська влада вирішила перекласти відповідальність на Україну. Росіяни запустили інформаційну кампанію про нібито дистанційне замінування центру Рильська з дронів.

У корпусі заявили, що це "чергова російська брехня": жодного дистанційного мінування з дронів Сили оборони не проводили. За їхніми словами, вибухи в центрі міста стали наслідком детонації складу боєприпасів у приміщенні поліції.

"Боєприпаси посеред міста - це загроза насамперед для цивільних. І цю загрозу створили не ми", - наголосили у ДШВ.