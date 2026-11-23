Вірменія готує конституцію "без Карабаху", Пашинян обіцяє піти у відставку в разі провалу
З проекту нової конституції Вірменії прибрали згадку про "возз'єднання" з Нагірним Карабахом. Для винесення документа на референдум правлячій партії бракує шести голосів у парламенті.
Про це РБК-Україна повідомляє з посиланням на заяву прем'єр-міністра Вірменії Ніколa Пашиняна.
Що змінили в проекті
Пашинян опублікував проект нової конституції. Його розмістили на спеціальному сайті, де кожен громадянин може ознайомитися з текстом і надіслати свої пропозиції. Проект підготувало Міністерство юстиції.
Із документа прибрали згадку про Декларацію незалежності 1990 року, у преамбулі якої йшлося про спільну резолюцію Вірменської РСР та Нагірного Карабаху "Про возз'єднання". Відмова від цієї згадки була однією з умов Азербайджану для укладення мирної угоди.
Також у проекті змінюють порядок ухвалення рішення про референдум щодо конституції: замість двох третіх голосів депутатів вимагатиметься щонайменше три п'ятих. Це правило стосуватиметься майбутніх ініціатив.
Чому референдум під питанням
Правляча партія "Громадянський договір" має 64 місця зі 105, а для ухвалення рішення про референдум за чинними правилами потрібно щонайменше 70 голосів. Тобто партії бракує шести голосів.
Виступаючи в парламенті, Пашинян закликав опозиційних депутатів забезпечити необхідну підтримку. Він заявив, що піде у відставку протягом тижня після офіційних результатів, якщо виборці відхилять конституцію. Якщо документ ухвалять, Пашинян пообіцяв не балотуватися на посаду прем'єра на наступних виборах.
Опозиція виступає проти, вважаючи проект поступкою Азербайджану. Обидві опозиційні фракції, "Сильна Вірменія" та "Вірменія", які мають разом 41 місце, уже відхилили пропозицію Пашиняна.
Як повідомлялося, 8 серпня 2025 року в Вашингтоні лідери Вірменії та Азербайджану парафували мирну угоду (підтвердили узгодження тексту угоди своїми підписами), але підписати її Баку відмовляється, доки Єреван не змінить конституцію.
Проблема в преамбулі, яка посилається на Декларацію незалежності 1990 року з відсиланням до "возз'єднання" з Нагірним Карабахом. Азербайджан бачить у цьому територіальні претензії.
Нагадаємо, Азербайджан і Вірменія понад 30 років після проголошення незалежності фактично перебували у стані війни. У 2023 році Азербайджан унаслідок військових операцій відновив контроль над Нагірним Карабахом.