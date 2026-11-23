Російський удар по п'ятиповерхівці у Димері Київської області забрав життя 11 людей. Доля ще двох осіб залишається невідомою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

Глава держави розповів, що розбір завалів на місці удару тривав усю ніч - з-під завалів дістали тіла ще семи загиблих.

"Загалом тільки одним цим російським ударом вбито 11 людей. Мої співчуття всім рідним та близьким... Доля двох людей досі невідома. Порятунок та пошук людей доводилось переривати через загрозу повторних російських ударів і небезпеку від "шахедів", - зазначив президент.

Зеленський додав, що зараз медики надають необхідну допомогу Давиду - хлопчику, якого вчора врятували з-під завалів будинку в Димері.

"Батьки зараз перебувають поруч із ним. Ще четверо людей, які були поранені, також перебувають в лікарні. Серед них і жінка, яку вночі вдалося врятувати, вона пробула під завалами майже 22 години", - йдеться у заяві.

Глава держави наголосив, що виробництво і звичайних, і реактивних "Шахедів", якими Росія розбиває житлові будинки та інфраструктуру в Україні, критично залежне від іноземних компонентів. Зокрема, від постачання в РФ двигунів та чипів.

"Санкції світу, контроль за дотриманням санкційних режимів і реальне посилення експортного контролю - це те, що може обмежити російське виробництво зброї", - заявив Зеленський.

Удар по Димеру

Нагадаємо, 22 листопада російський дрон атакував п'ятиповерховий житловий будинок у Димері. Внаслідок удару постраждали, зокрема, двоє дітей - 12-річна дівчинка та 7-річний хлопчик.