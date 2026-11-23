У Кремлі відреагували на знищення Україною корвету "Меркурій" біля берегів Лівії
Міністерство оборони РФ займається питанням знищеного корвету "Меркурій" біля берегів Лівії. Водночас Росія "звернула увагу" на заяву президента України.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.
Він відповів на питання щодо удару по російському корвету у територіальних водах Лівії.
"Цим займається наше оборонне відомство і інформація, якщо це вважатиметься доцільним, також надаватиметься по лінії оборонного відомства. Але, звичайно ж, ми звернули увагу на заяву Зеленського щодо цього", - сказав Пєсков.
Ураження корвету "Меркурій"
Нагадаємо, 22 листопада Naval News повідомило, що корвет "Меркурій" майже напевно знищено після потужного вибуху та пожежі в порту Бенгазі, де судно стояло кілька днів.
Видання писало, що за низкою вдалих атак на пов'язані з Росією судна в Середземному морі стоїть Україна.
Зазначимо, агентство Associated Press писало, що удар по базі в Бенгазі могли завдати українські дрони. За даними двох місцевих військових, два безпілотники влучили в корабель.
Як стало відомо, серед загиблих унаслідок атаки є громадяни Лівії та Росії. Уряд Східної Лівії назвав удар порушенням суверенітету країни і попросив ООН провести міжнародне розслідування.
Пізніше президент Володимир Зеленський повідомив, що знищення російського корвета "Меркурій" - результат операції України. Для удару використали сім морських дронів українського виробництва.
Що відомо про цю операцію - читайте в матеріалі РБК-Україна.