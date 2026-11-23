Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

Він відповів на питання щодо удару по російському корвету у територіальних водах Лівії.

"Цим займається наше оборонне відомство і інформація, якщо це вважатиметься доцільним, також надаватиметься по лінії оборонного відомства. Але, звичайно ж, ми звернули увагу на заяву Зеленського щодо цього", - сказав Пєсков.

Ураження корвету "Меркурій"

Нагадаємо, 22 листопада Naval News повідомило, що корвет "Меркурій" майже напевно знищено після потужного вибуху та пожежі в порту Бенгазі, де судно стояло кілька днів.

Видання писало, що за низкою вдалих атак на пов'язані з Росією судна в Середземному морі стоїть Україна.

Зазначимо, агентство Associated Press писало, що удар по базі в Бенгазі могли завдати українські дрони. За даними двох місцевих військових, два безпілотники влучили в корабель.

Як стало відомо, серед загиблих унаслідок атаки є громадяни Лівії та Росії. Уряд Східної Лівії назвав удар порушенням суверенітету країни і попросив ООН провести міжнародне розслідування.