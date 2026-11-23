У Новошахтинську після нічних вибухів спалахнула сильна пожежа біля НПЗ
У російському Новошахтинську вночі спалахнула сильна пожежа. Горить у районі, де розташовані одразу два паливні об'єкти, серед них - великий нафтопереробний завод.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал ASTRA.
Ростовська область перебуває під атакою вже понад три години. Місцеві жителі розповідають про вибухи та сильну пожежу.
OSINT-аналітик ASTRA вивчив відео очевидців. OSINT - це аналіз відкритих даних, зокрема фото та відео із соцмереж.
За його висновком, горить саме в тому напрямку, де стоять два підприємства.
У місцевих пабліках пишуть, що на об'єктах могли "здетонувати резервуари".
Новошахтинський завод нафтопродуктів - це велике нафтопереробне підприємство на півдні Росії, яке належить ТОВ "Юг Енерго".
Завод під'єднаний до нафтопроводу "Суходольна - Родіонівська". Також він має власний нафтоналивний термінал у Ростові-на-Дону та флот для перевезення нафтопродуктів.
Другий можливий осередок пожежі - ТОВ "ТАТА-ГАЗ". Це приватна компанія з Новошахтинська, яка торгує паливом, зберігає його та займається логістикою.
Нагадаємо, у серпні 2025 року Новошахтинський НПЗ горів дві доби поспіль після атаки безпілотників у ніч на 21 серпня. Це єдиний діючий нафтопереробний завод у Ростовській області, і він бере участь у постачанні пального для армії РФ.
У ніч на 10 жовтня дрони атакували Ростов-на-Дону, де під удар, ймовірно, потрапив нафтоналивний термінал Новошахтинського заводу. Після серії вибухів там спалахнула масштабна пожежа.
Як повідомляло РБК-Україна, 16 листопада в Азові після удару дронів горіли нафтобаза і газорозподільна станція. Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар заявив про пожежі на чотирьох виробничих об'єктах і трьох поранених чоловіків.