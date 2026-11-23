Про це йдеться у статті РБК-Україна " Без людей у наступ: як розвиваються українські НРК та чого чекати у майбутньому ".

Так, СЕО Ratel Robotics Тарас Остапчук у коментарі РБК-Україна зазначив, що сьогодні не йдеться про повну заміну бронетехніки чи пікапів, а йдеться про перерозподіл завдань.

Наземні роботизовані комплекси вже сьогодні беруть на себе значну частину логістики на передовій, особливо там, де використання техніки з екіпажем створює надто високі ризики для людей. І це не питання найближчих п’яти чи десяти років. Процес уже активно відбувається.

На думку Остапчука, у 2027 році поблизу лінії бойового зіткнення майже вся логістика може виконуватися за допомогою НРК. Але це не означає, що бронетехніка стане непотрібною. Вона має свої завдання, зокрема перевезення особового складу, захищене транспортування та роботу на маршрутах, де потрібні швидкість і бронезахист.

Окремий вектор – це переобладнання пікапів і БТР у безпілотні системи. CEO TechUnity у коментарі РБК-Україна підкреслив, що технічно це можливо. Проте потрібно оцінювати економічну доцільність. Переобладнання передбачає інтеграцію дистанційного керування, електроніки, систем безпеки та резервування. У багатьох випадках простіше й дешевше створити спеціалізований НРК, який від початку проектувався для роботи без екіпажу.

Для масового переобладнання важкої та габаритної техніки має з'явитися запит від підрозділів Сил оборони України. Поодинокі запити та інтеграції відбуваються, але це не масова потреба.