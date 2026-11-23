Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Марін Ле Пен IGR.

"Я категорично вважаю, що Україна не повинна вступати до ЄС, майбутнє України за жодних обставин не передбачає членства в Євросоюзі", - заявила Ле Пен.

У передвиборчих опитуваннях серед французів вона зараз іде першою.

За словами політикині, у понеділок вона зустрілася з послом України. Ле Пен запевнила, що висловила йому підтримку Україні та українському народові.

Що Ле Пен сказала про НАТО і війну

На запитання, чи має Україна вступати до НАТО, Ле Пен відповіла, що так не вважає. Остаточне рішення, за її словами, залежить від мирних переговорів.

"Я думаю, що все це буде предметом переговорів у межах мирного процесу, які зараз тривають і, схоже, поки що не дуже просуваються", - сказала вона.

Ле Пен також запропонувала, щоб Франція організувала велику мирну конференцію. Війну вона назвала вбивчою, а її причиною - дії Росії. Україна, за її словами, стала жертвою цієї війни.

Коли ведучий запитав, чи вважає вона главу Кремля Володимира Путіна воєнним злочинцем, політикиня відповіла різко.

"Такі гучні заяви насправді смішні, і вони суперечать потребі в мирі. Не через взаємні образи ми знаходимо засоби для миру", - наголосила Ле Пен.

Як повідомляло РБК-Україна, Німеччина розробила план підтримки України на випадок перемоги Ле Пен на виборах.

За даними Politico, він дозволить Євросоюзу виділити Києву понад 100 мільярдів євро, які Єврокомісія вже закладала в проєкт семирічного бюджету, а рішення про запозичення для України ухвалюватимуть кваліфікованою більшістю.