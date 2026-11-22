У Харкові ввечері 22 листопада сталася стрілянина, внаслідок якої загинув чоловік. У місті оголосили спеціальну поліцейську операцію для пошуку причетних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області .

Правоохоронці встановлюють усі обставини злочину та осіб, які можуть бути причетні до вбивства.

Для затримання зловмисників у місті ввели спеціальну поліцейську операцію.

На місці інциденту поліцейські виявили тіло чоловіка з явними ознаками насильницької смерті.

Повідомлення про стрілянину в Харкові надійшло до правоохоронців 22 листопада близько 18:20.

Нагадаємо, що подібні інциденти зі застосуванням зброї останнім часом фіксували й в інших регіонах країни.

Зокрема, 24 жовтня у Києві чоловік серед вулиці відкрив вогонь з пістолета, внаслідок чого одна людина загинула, а інша зазнала поранень.

Тоді конфлікт між чоловіками спалахнув у Святошинському районі столиці. Пораненого госпіталізували медики, а правоохоронці оперативно затримали зловмисника, причетного до смертельної стрілянини.

Крім того, 15 жовтня на Рівненщині суперечка водіїв переросла в нічне переслідування та вбивство.

Інцидент стався на Дубенщині, де конфлікт на дорозі закінчився стріляниною та загибеллю 27-річного чоловіка. Згодом поліцейські розшукали та затримали підозрюваних у скоєнні цього злочину.