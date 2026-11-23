Євросоюз готує вже 22-й пакет обмежень проти Москви. Під санкції можуть потрапити колишні російські військові, банки, криптоплатформи та судна РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVP World .

За інформацією високопоставленого чиновника ЄС, нові санкції стосуватимуться криптовалютних організацій, банків і суден російського "тіньового флоту". Крім того, Євросоюз планує запровадити обмеження щодо російських спортсменів.

Співрозмовник видання розповів, що останні інциденти в європейських країнах посилили підтримку жорсткіших заходів проти Москви. Йдеться про підпали, спроби диверсій на об'єктах критичної інфраструктури та порушення повітряного простору. У Європі підозрюють, що ці випадки можуть бути пов'язані з Росією.

За словами чиновника, саме такі події допомогли країнам-членам Євросоюзу зблизити позиції щодо посилення санкцій.

Ідея заборонити видачу віз колишнім російським комбатантам раніше викликала спротив серед окремих членів Євросоюзу.

Зокрема, Франція та Італія виступали проти повної заборони. Ці країни отримують найбільше заявок на російські візи, а також сумнівалися, чи вдасться на практиці забезпечити виконання такого обмеження.

Інші заходи нового пакета мають ускладнити Росії обхід уже запроваджених санкцій. Зокрема, обмеження для криптовалютних платформ і банків покликані закрити фінансові канали, які можуть використовувати для обходу заборон.

Водночас розширення санкцій проти танкерів "тіньового флоту" має скоротити нафтові доходи Росії.

Окремий напрям обмежень стосуватиметься російських спортсменів, які перебувають на території Євросоюзу.