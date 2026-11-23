В Україні розширили програму часткової компенсації збитків бізнесу - на пошкоджену або знищену внаслідок обстрілів РФ будівельну техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту у Facebook.

Що тепер охоплює програма компенсацій

Українцям розповіли, що Кабінет міністрів розширив програму часткової компенсації збитків бізнесу - на пошкоджену або знищену внаслідок російських обстрілів будівельну техніку.

Тепер програма охоплює не тільки:

виробничі будівлі;

склади;

обладнання.

Отримати часткову компенсацію можна також за пошкоджені або знищені:

екскаватори та навантажувачі;

бульдозери й дорожні котки;

асфальтоукладальники;

бетононасоси та іншу спеціальну техніку.

Уряд розширив програму компенсацій бізнесу за воєнні збитки (інфографіка: facebook.com/Ministry.for.infrastructure)

Чим важлива для бізнесу й громад ця зміна

Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник наголосив, що бізнес, який зазнає втрат через війну і забезпечує збереження та відновлення інфраструктури, не залишатиметься без підтримки держави.

Він нагадав, що після російських ударів потрібно швидко:

відновлювати рух;

ремонтувати мости;

розбирати завали;

захищати критичну інфраструктуру.

Посадовець зауважив, що бригади будівельних компаній працюють і виконують ці роботи під загрозою повторних обстрілів, тому "втрата навіть одного екскаватора чи навантажувача може зупинити роботи на об'єкті".

"Саме тому ми включили будівельну техніку до програми компенсації. Це допоможе підприємствам покрити частину збитків і продовжити роботи, на які чекає громада", - наголосив він.

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Що передбачає програма компенсації збитків

У Мінінфраструктури повідомили, що загалом програма часткової компенсації збитків бізнесу передбачає:

ліміт до 30 млн гривень компенсації за пошкоджене або знищене майно на визначених територіях підвищеного ризику - сума компенсації залежить від розміру підтверджених прямих збитків (ліміт діє для одного підприємства за весь період дії програми);

за пошкоджене або знищене майно на визначених територіях підвищеного ризику - сума компенсації залежить від розміру підтверджених прямих збитків (ліміт діє для одного підприємства за весь період дії програми); ліміт до 5 млн гривень на рік - на часткову компенсацію страхування від воєнних ризиків на всій підконтрольній Україні території (ліміт охоплює всі договори страхування підприємства за програмою).

"Компенсація допоможе підприємствам частково покрити збитки та продовжити відновлювальні роботи", - підсумували у прес-службі відомства.