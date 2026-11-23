Російський диктатор Володимир Путін і лідер Китаю Сі Цзіньпін - хижаки, які хочуть "з'їсти печінку Америки". Президент США Дональд Трамп має бути жорстким із ними та демонструвати силу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю сенатора США від Республіканської партії Джона Кеннеді в програмі Meet the Press на NBC .

Що сказав Кеннеді

Сенатор США від штату Луїзіана, республіканець Джон Кеннеді порівняв Путіна і Сі Цзіньпіна з Ганнібалом Лектером. Він процитував репліку вигаданого персонажа у виконанні Ентоні Гопкінса з фільму "Мовчання ягнят" 1991 року.

"Путін і Сі - хижаки. Вони хочуть з'їсти печінку Америки з бобами фава та келихом гарного к'янті", - сказав Кеннеді в ефірі програми Meet the Press на NBC 22 листопада.

Що сенатор радить Трампу

Кеннеді підтримав сам факт зустрічі лідерів трьох найпотужніших держав світу, але лише за умови, що США використають її, щоб показати свою рішучість.

"Гарні слова не допомагають. Треба продемонструвати силу. Треба продемонструвати рішучість", - заявив він.

За його словами, Трамп має чітко порушувати ключові питання, зокрема війну Росії проти України.

Ведуча Крістен Велкер нагадала сенаторові, що Трамп називав Путіна своїм другом. Кеннеді також запропонував, щоб Трамп дав Путіну два тижні на серйозні переговори про завершення війни, інакше США вилучать близько 285 мільярдів доларів заморожених російських активів для озброєння України.