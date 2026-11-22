У неділю, 22 листопада, українські мережі АЗС продовжили точково знижувати вартість пального. Цінники на стелах переписали WOG, SOCAR та "Укрнафта", тоді як OKKO та UPG зберегли вчорашні показники.

Скільки коштує пальне на популярних АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Ситуація на ринку

SOCAR другий день поспіль знижує ціни: Мережа скинула ще по 1,00 грн/л на більшість видів бензину та дизелю. У результаті стандартний А-95 у мережі опустився нижче психологічної позначки у 90 гривень - до 89,90 грн/л, NANO 95 подешевшав до 92,90 грн/л. Дизель NANO відтепер коштує 104,00 грн/л, а NANO Extro - 107,00 грн/л.

WOG знизив ціни на дизель: Мережа WOG зменшила вартість обох марок дизельного пального на 1,00 грн/л - стандартне ДП Євро-5 подешевшало до 101,90 грн/л, а фірмовий ДП Mustang - до 104,90 грн/л.

В "Укрнафті" подешевшав А-92: Державна мережа "Укрнафта" знизила вартість бензину А-92 на 1,00 грн/л — до 79,90 грн/л, опустивши його нижче 80-гривневого рубежу.

OKKO, UPG та ринок автогазу взяли паузу: Оператори OKKO та UPG залишили цінники на всі види пального на рівні попереднього дня. Вартість скрапленого газу також не змінилася в жодній із моніторингових мереж.

Фото: ціни на АЗС 22 листопада (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 22 листопада

OKKO

Бензин Pulls 100: 98,90 грн

Бензин Pulls 95: 91,90 грн

Бензин А-95 Євро: 88,90 грн

ДП Pulls: 105,90 грн

ДП Євро: 102,90 грн

Газ: 64,90 грн

WOG

Бензин 100: 98,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 91,90 грн

Бензин 95 Євро: 88,90 грн

ДП Mustang: 104,90 грн (-1 грн)

ДП Євро-5: 101,90 грн (-1 грн)

Газ: 63,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 99,90 грн

Бензин NANO 95: 92,90 грн (-1 грн)

Бензин А-95: 89,90 грн (-1 грн)

ДП NANO Extro: 107,00 грн (-1 грн)

ДП NANO: 104,00 грн (-1 грн)

Газ: 64,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 82,90 грн

Бензин А-95: 82,90 грн

Бензин А-92: 79,90 грн (-1 грн)

ДП (Energy): 98,90 грн

ДП: 98,90 грн

Газ: 61,90 грн

UPG