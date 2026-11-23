Сьогодні не існує універсальної платформи наземних дронів. Вибір залежить від завдання, рельєфу місцевості, навантаження та умов експлуатації, але колісні НРК стали більш популярними.

Про це йдеться у статті РБК-Україна " Без людей у наступ: як розвиваються українські НРК та чого чекати у майбутньому ".

Так, колісні платформи зазвичай простіші у виробництві, обслуговуванні та ремонті. Вони мають менший опір коченню, тому на твердому ґрунті можуть бути енергоефективнішими й забезпечувати більший запас ходу.

Гусеничні НРК мають більшу площу контакту з поверхнею. Це дає перевагу на м’якому ґрунті, у багнюці, на піску чи снігу, де важливо зменшити тиск на поверхню. Але гусенична ходова частина складніша, має більше елементів, що зношуються, і потребує відповідного обслуговування.

Водночас не можна сказати, що взимку працюють лише гусениці, а влітку колеса. Дуже багато залежить від шин, протектора, маси платформи, кліренсу та конкретного маршруту. На зледенілій поверхні обидва типи можуть втрачати зчеплення.

При цьому колісні НРК простіші в експлуатації, можуть розвивати значно вищу швидкість і за певних умов продовжувати рух навіть після пошкодження одного з коліс. Натомість втрата гусениці часто означає повну зупинку платформи.

За словами CEO TechUnity, лише 7% команд, що працюють над НРК, виробляють або розробляють гусеничні платформи – і ця пропорція не змінюється. Цікава закономірність: виробники, які досягли успіху з гусеничним НРК, легко додають у портфель колісний. Вважається, що інтеграція в гусеничний НРК потребує більше зусиль, але є й складні колісні машини - наприклад, на 6 і 8 коліс, з вимогою розвороту на місці.