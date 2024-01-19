Атака ГУР по нафтобазі у Петербурзі та постачання авіабомб від Франції: новини за 18 січня

Українська військова розвідка провела операцію з атакою безпілотників по нафтобазі в Санкт-Петербурзі (РФ). А Франція анонсувала передачу Україні до 50 авіабомб AASM Hammer щомісяця до кінця року.
РБК-Україна зібрало головні новини за 18 січня.
Вранці у четвер джерело РБК-Україна в спецслужбах повідомило, що нічна атака безпілотників по нафтобазі в російській Ленінградській області є спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони. Є підтвердження влучання по цілях.
Як розповіли джерела виданню, йдеться про операцію ГУР "із залученням сучасних українських засобів", і що нашим дронам вдалося дістатися до Ленінградської області не вперше, але "є відмінності, і ворог їх відчув".
Зазначимо, "Петербурзький нафтовий термінал" - це найбільший російський термінал з перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні (пропускна спроможність - 12,5 млн тонн на рік).
Пізніше вдень джерело в спецслужбах повідомило РБК-Україна, що під час нічної атаки по нафтобазі в Санкт-Петербурзі один із безпілотників пролітав над резиденцією російського диктатора Володимира Путіна.
Йдеться про палац очільника Кремля на Валдаї, який охороняють "новітні системи" ППО.
За словами міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна, дрони, якими було атаковано нафтобазу в російській Ленінградській області, були українського виробництва.
Під час дискусії Deciding Your Tomorrow чиновник зазначив, що "цієї ночі ми влучили в ціль, і ця штука пролетіла рівно 1250 кілометрів".
Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив в інтерв'ю радіо France Inter, що з січня країна буде надавати Україні близько 50 авіабомб класу "повітря-земля" A2SM (AASM Hammer), постачання триватимуть щонайменше до кінця року. Бомби зможуть запускати з наявних у ЗСУ літаків МіГ та Су.
Також міністр заявив про збільшення постачань боєприпасів для артилерії - до 3000 снарядів на місяць.
Детальніше про те, що відомо про бомби AASM Hammer, які передасть Франція, - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Як розповів міністр оборони України Рустем Умеров у Twitter, найближчими тижнями Сили оборони отримають від Франції шість самохідних артилерійських установок Caesar.
За його словами, під час телефонної розмови французький колега також повідомив, що Париж може виготовити ще 72 одиниці САУ у 2024 році для України.
Франція разом з Україною запускає коаліцію "Артилерія для України", розповів глава Міноборони Рустем Умєров Зокрема, у її рамках нашим військовим передаватимуть боєприпаси.
Очолили артилерійську коаліцію для допомоги Україні США та Франція. Умєров зазначив, що вона допоможе виправити проблему дефіциту снарядів.
Як повідомили в Державній митній службі, 18 січня вранці в Румунії перед міжнародним пунктом пропуску "Халмеу-Дякове" фермери перекрили рух вантажних транспортних засобів.
Рух на виїзд з України вантажівок тимчасово призупинено з метою недопущення блокування проїзду легкових авто. Терміни проведення блокування наразі не відомі.
Додамо, що перед тим румунські протестувальники заблокували КПП "Сірет-Порубне" та "Вікову-де-Сус - Красноїльськ" на кордоні з Україною.
Начальник Київського метрополітену Віктор Брагінський зазначив, що тариф на проїзд востаннє зростав у 2018 році, і тоді витрати на електроенергію складали 466 млн гривень на рік, у 2024 році підприємство заплатить 1,6 млрд гривень.
За його словами, обґрунтований тариф сьогодні - більш як 30 гривень.
Міністр оборони України Рустем Умєров скасував візит до Франції. За даними ЗМІ, таке рішення було ухвалено з міркувань безпеки. При цьому в Міноборони заявили, що міністр скасував візит через участь у Ставці верховного головнокомандувача 18 січня.
Як розповіли в МОУ, Умєров долучився онлайн до запуску в Парижі артилерійської коаліції для допомоги Україні. А від відомства була представлена українська делегація на чолі з заступником міністра Іваном Гаврилюком.
Голова військового комітету НАТО Роб Бауер заявив, що Іран, ймовірно, розпочне постачання ракет своєму союзнику Росії для війни проти України.
При цьому, за його словами, застосування ракет Ірану російськими військовими поки що не спостерігається.
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На сьогодні розслідування трагедії 18 січня 2023 року завершено, пятеро високопосадовців ДСНС, які є підозрюваними, очікують на суд. Їм загрожує за службову недбалість і порушення правил безпеки польотів до 10 років позбавлення волі.
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За попередніми даними, причина "блекауту" - аварійне відключення у мережах Кримської енергосистеми. Також в мережі повідомляли, що на вулицях міст стався транспортний колапс через несправні світлофори.
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