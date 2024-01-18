ua en ru
Чт, 18 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Франція виготовить десятки САУ CEASAR для України

Четвер 18 січня 2024 01:16
UA EN RU
Франція виготовить десятки САУ CEASAR для України Фото: ЗСУ поповняться десятками французьких САУ CEASAR (Facebook/GeneralStaff.ua)
Автор: Валерій Савицький

Французька Республіка виготовить 78 самохідних артилерійських установок (САУ) CEASAR для потреб Збройних сил України.

Про це заявив міністр Збройних сил Франції Себастьян Лекорню, повідомляє РБК-Україна з посиланням на в інтерв'ю чиновника виданню Le Parisien.

"Франція ініціюватиме фінансування для навчання інших. Україна сама готова надати частину власних ресурсів. Вона щойно купила шість установок CEASAR власним коштом, щоб запустити цю ініціативу", - сказав він.

Військова допомога Франції для України

З початку повномасштабної війни Росії, Франція є одним із головних союзників України поруч зі США та Німеччиною. Париж надає нашій країні активну фінансову та військову допомогу.

Днями стало відомо, що Франція поставить Україні 40 нових ракет великої дальності SCALP, а також бомби, кількість яких не уточнюється.

У лютому президент Франції Емманюель Макрон відвідає Київ для підписання угоди про постачання нової зброї Україні. Робота над текстом документа перебуває на завершальній стадії.

Україна веде переговори щодо угод про безпеку з 6 країнами.

Велика Британія першою з європейських країн підписала угоду про гарантії безпеки з Україною.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція
NEWS
Будь-який тиск неприпустимий. Зеленський відреагував на скандали з журналістами
Будь-який тиск неприпустимий. Зеленський відреагував на скандали з журналістами
DAILY
"Коли зійде українське сонце". Як Росія поглинула Чечню та чи є шанс на відплату
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна "Коли зійде українське сонце". Як Росія поглинула Чечню та чи є шанс на відплату