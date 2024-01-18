У Криму повідомляють про масштабні відключення електроенергії. Відео

Мешканці тимчасово окупованого Криму ввечері четверга, 18 січня, залишились без електроенергії. Без світла лишились більшість великих міст півострова.

Як повідомляє РБК-Україна, про це пишуть місцеві Telegram-канали.

За словами місцевих, електроенергія відсутня у Севастополі, Феодосії, Саках, Джанкої та Керчі.

За попередніми даними, причина відсутності електроенергії - аварійне відключення у мережах Кримської енергосистеми. Як пишуть місцеві, о 18:05 нібито помилково спрацювало газове обладнання на Балаклавській ТЕС, це спричинило відключення двох енергоблоків.

Через відсутність енергопостачання на вулицях міст стався транспортний колапс, через не справні світлофори.

Удари по Криму

Нагадаємо, за даними ГУР, у тимчасово окупованому Криму внаслідок ударів 4 січня було знищено склади боєприпасів, а також уражено позицію радіолокаційних станцій (РЛС).

Крім того, управління стратегічних комунікацій ЗСУ заявило, що поблизу окупованого Севастополя було вражено пункт з'єднання російських військ. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що операцію було проведено за допомогою українських пілотів.

У мережі опублікували супутниковий знімок нещодавнього удару Збройних сил України по об'єкту у тимчасово окупованому Криму. На ньому видно ураження, які українські сили, ймовірно, нанесли ворогові напочатку січня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.