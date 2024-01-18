ua en ru
Чт, 18 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дрони, які атакували нафтобазу у Петербурзі, були українського виробництва, - Камишін

Четвер 18 січня 2024 19:31
UA EN RU
Дрони, які атакували нафтобазу у Петербурзі, були українського виробництва, - Камишін Фото: міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін (facebook com Ukrzaliznytsia)
Автор: Наталія Кава

Дрони, якими було атаковано нафтобазу в російській Ленінградській області, були українського виробництва.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін під час дискусії Deciding Your Tomorrow.

За його словами, Україна вже здатна виготовляти дрони вартістю від 350 доларів, які здатні літати на великі відстані.

При цьому він заявив, що дрони, якими було атаковано Санкт-Петербург - українського виробництва.

"Це виготовлено в Україні. Так, цієї ночі ми влучили в ціль, і ця штука пролетіла рівно 1250 кілометрів цієї ночі", - сказав Камишін.

Атака на нафтобазу в Санкт-Петербурзі

Нагадаємо, сьогодні російська сторона заявила про так звану "спробу атаки" на нафтобазу в Санкт-Петербурзі. Втім, джерела РБК-Україна в спецслужбах підтвердили атаку, заявивши, що це була спецоперація Головного управління розвідки Міноборони, яка пройшла успішно. На додаток, співрозмовник заявив, що є підтвердження влучань по цілях.

Водночас за інформацією роспабліків, БПЛА нібито упав і вибухнув на території нафтобази. Тобто традиційно наслідки атаки у РФ замовчують.

Зауважмо, що йдеться про атаку на нафтогазову компанію "Петербурзький нафтовий термінал". Це найбільший російський термінал з перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні.

Росіяни жаліються, що дрони буцімто вперше досягли Ленінградської області, що знаходиться за 800 км прямо від кордону України

Але як уточнило джерело РБК-Україна, це трапилося не вперше та додало, що були "відмінності, і ворог їх відчув".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Санкт-Петербург атака дронів Війна Росії проти України
NEWS
Україна найближчими тижнями отримає від Франції шість САУ Caesar
Україна найближчими тижнями отримає від Франції шість САУ Caesar
DAILY
Конфлікт Ірану з Пакистаном. Чи загрожує світові нова велика війна на Сході
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Конфлікт Ірану з Пакистаном. Чи загрожує світові нова велика війна на Сході