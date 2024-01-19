Атака ГУР по нефтебазе в Петербурге и поставки авиабомб от Франции: новости за 18 января

Война России против Украины: последние новости

В ночь на 18 января войска РФ выпустили по Украине 33 ударных дрона и 2 ракеты С-300. Взрывы раздавались, в частности, в Сумах, Днепропетровской и Хмельницкой области, а в результате вражеского обстрела Чугуева Харьковской области погибла женщина, также стало известно о 3 пострадавших, были повреждены здания школы. Силы ПВО при отражении воздушной атаки сбили 22 "Шахеда", и еще несколько дронов - не достигли своих целей.

В партизанском движении "Атеш" рассказали, что в оккупированном Севастополе затонул российский сторожевой корабль типа "Тарантул". Это произошло несколько недель назад, вероятно, после атаки украинских морских дронов.

В России минувшей ночью был налет беспилотников, взрывы раздавались в нескольких областях. В Белгородской области говорили о работе ПВО, там есть пострадавшая, а в Минобороны РФ отчитывались о якобы "сбитии дронов" над Московской и Ленинградской областями. В сети писали, что обломки БПЛА упали на территории морпорта, там вспыхнул пожар, и что один из дронов упал и взорвался на территории нефтяного терминала в Санкт-Петербурге.

Аналитики Института изучения войны (ISW) в своем отчете сообщили, что украинские и российские войска ведут боевые действия по всей линии фронта. Оккупанты жалуются, что дроны и артиллерия ВСУ усложняет им логистику в Донецкой области.

Российские захватчики ударили по Купянску и попали в многоквартирный жилой дом, в результате чего погибла 57-летняя женщина, еще два человека получили ранения. Также враг нанес авиаудары по Орехову и попал в нежилые здания и многоэтажный дом.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, что захватчики не оставляют попыток ведения активных штурмовых действий на Купянском направлении. Основные силы российских оккупантов сосредоточены на захвате Синьковки.

ГУР атаковало дронами нефтебазу в Санкт-Петербурге, есть попадания, - источник

Утром в четверг источник РБК-Украина в спецслужбах сообщил, что ночная атака беспилотников по нефтебазе в российской Ленинградской области является спецоперацией Главного управления разведки Минобороны. Есть подтверждение попадания по целям.

Как рассказали источники, речь идет об операции ГУР "с привлечением современных украинских средств", и что нашим дронам удалось добраться до Ленинградской области не впервые, но "есть отличия, и враг их почувствовал".

Отметим, "Петербургский нефтяной терминал" - это крупнейший российский терминал по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе (пропускная способность - 12,5 млн тонн в год).

Дрон пролетел над резиденцией Путина на Валдае: новые детали атаки по нефтебазе в Петербурге

Позже днем источник в спецслужбах сообщил РБК-Украина, что во время ночной атаки по нефтебазе в Санкт-Петербурге один из беспилотников пролетал над резиденцией российского диктатора Владимира Путина.

Речь идет о дворце главы Кремля на Валдае, который охраняют "новейшие системы" ПВО.

Дроны, атаковавшие нефтебазу в Петербурге, были украинского производства, - Камышин

По словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина, дроны, которыми была атакована нефтебаза в российской Ленинградской области, были украинского производства.

В ходе дискуссии Deciding Your Tomorrow чиновник отметил, что "этой ночью мы попали в цель, и эта штука пролетела ровно 1250 километров".

Франция будет поставлять Украине ежемесячно до 50 авиабомб

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил в интервью радио France Inter, что с января страна будет предоставлять Украине около 50 авиабомб класса "воздух-земля" A2SM (AASM Hammer), поставки продлятся по меньшей мере до конца года. Бомбы смогут запускать с имеющихся у ВСУ самолетов МиГ и Су.

Также министр заявил об увеличении поставок боеприпасов для артиллерии - до 3000 снарядов в месяц.

Детальнее о том, что известно о бомбах AASM Hammer, которые передаст Франция, - читайте в материале РБК-Украина.

Украина в ближайшие недели получит от Франции 6 САУ Caesar. Париж изготовит их десятки для нужд ВСУ

Как рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров в Twitter, в ближайшие недели Силы обороны получат от Франции шесть самоходных артиллерийских установок Caesar.

По его словам, во время телефонного разговора французский коллега также сообщил, что Париж может произвести еще 72 единицы САУ в 2024 году для Украины.

Умеров заявил о создании артиллерийской коалиции

Франция вместе с Украиной запускает коалицию "Артиллерия для Украины", рассказал глава Минобороны Рустем Умеров. В частности, в ее рамках нашим военным будут передавать боеприпасы.

Возглавили артиллерийскую коалицию для помощи Украине США и Франция. Умеров отметил, что она поможет исправить проблему дефицита снарядов.

Румынские фермеры заблокировали еще один пункт пропуска на границе с Украиной

Как сообщили в Государственной таможенной службе, 18 января утром в Румынии перед международным пунктом пропуска "Халмеу-Дьяково" фермеры перекрыли движение грузовых транспортных средств.

Движение на выезд из Украины грузовиков временно приостановлено с целью недопущения блокировки проезда легковых автомобилей. Сроки проведения блокировки пока не известны.

Добавим, что до этого румынские протестующие заблокировали КПП "Сирет-Порубное" и "Виковую-де-Сус - Красноильск". на границе с Украиной.

В "Киевском метрополитене" сделали заявление о ценах на проезд: какой тариф предлагают

Начальник Киевского метрополитена Виктор Брагинский отметил, что тариф на проезд последний раз повышался в 2018 году, и тогда расходы на электроэнергию составляли 466 млн. гривен в год, в 2024 году предприятие заплатит 1,6 млрд. гривен.

По его словам, обоснованный тариф сегодня - более 30 гривен.

Умеров отменил визит во Францию

Министр обороны Украины Рустем Умеров отменил визит во Францию. По данным СМИ, такое решение было принято из соображений безопасности. При этом в Минобороны заявили, что министр отменил визит из-за участия в Ставке верховного главнокомандующего 18 января.

Как рассказали в МОУ, Умеров онлайн присоединился к запуску в Париже артиллерийской коалиции для помощи Украине. А от ведомства была представлена украинская делегация во главе с замминистра Иваном Гаврилюком.

В НАТО ожидают, что Россия получит ракеты от Ирана

Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что Иран, вероятно, начнет поставки ракет своему союзнику России для войны против Украины.

При этом, по его словам, применение ракет Ирана российскими военными пока не наблюдается.

Годовщина катастрофы в Броварах. Что известно о причинах трагедии с руководством МВД

18 января 2024 года была годовщина авиакатастрофы в Броварах, где в результате падения вертолета погибло руководство МВД. Среди 14 погибших, в том числе глава ведомства Денис Монастырский.

На сегодняшний день расследование трагедии 18 января 2023 года завершено, пятеро высокопоставленных чиновников ГСЧС, которые являются подозреваемыми, ожидают суда. Им грозит за служебную халатность и нарушение правил безопасности полетов до 10 лет лишения свободы.

В оккупированном Крыму фиксируют масштабные отключения света

Во временно оккупированном Крыму 18 января, по данным местных телеграмм-каналов, свет частично выключили в Севастополе, Феодосии, Саках, Джанкое и Керчи.

По предварительным данным, причина "блэкаута" - аварийное отключение в сетях Крымской энергосистемы. Также в сети сообщали, что на улицах городов произошел транспортный коллапс из-за неисправных светофоров.

Байден после встречи с конгрессменами высказался о помощи Украине

Американский президент Джо Байден считает, что в Конгрессе большинство поддержит одобрение финансирования военной помощи для Украины. Однако допускает и "катастрофический" вариант.

"Вопрос - сможет ли незначительное меньшинство заблокировать его, что было бы катастрофой", - сказал он после встречи с членами Конгресса накануне.

Добавим, перед тем издание The Wall Street Journal писало, что Байден согласился на усиление иммиграционной политики, чтобы избежать критики и обеспечить помощь Украине.

Украинские хакеры похитили важные документы о 500 объектах Минобороны РФ, - источники

По информации источников РБК-Украина, хакеры группировки Blackjack, предположительно имеющие отношение к СБУ, "взломали" российское госпредприятие, строящее военные объекты по всей территории РФ.

В распоряжение хакеров попали более 500 паспортов военных объектов минобороны РФ: арсеналы вооружения, площадки зенитно-ракетных комплексов, штабы, казармы, в т.ч. расположенные на захваченных врагом территориях Украины, и другая техническо-проектная документация.

Декларацию с семейным врачом можно будет подписывать онлайн, - Минздрав

Как рассказала заместитель министра здравоохранения по цифровизации Мария Карчевич в комментарии РБК-Украина, в этом году появится возможность заключить декларацию с семейным врачом онлайн.

"Планируем весной этого года провести бета-тестирование этой функции... и дальше будем полноценно выходить с запуском", - пояснила она.

Минюст хочет разрешить осужденным воевать, уже наработали изменения в законы

Заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая заявила, что Минюст наработало изменения, благодаря которым люди с судимостью смогут присоединиться к обороне страны, поскольку сейчас законодательно запрещена мобилизация осужденных.

По ее словам, речь идет не только о тех, кто сейчас отбывает наказание, но и о тех, которые были осуждены ранее и уже отбыли наказание.

Швейцарский производитель шоколада попал в список спонсоров войны в Украине

Швейцарский производитель шоколада Barry Callebaut попал в список спонсоров войны в Украине, рассказали в Национальном агентстве предотвращения коррупции (НАПК).

Компания Barry Callebaut работает в России более 15 лет, имеет на территории страны-агрессора 3 фабрики.

Суд арестовал трех фигурантов дела Гринкевича

Печерский районный суд Киева поздно вечером 18 января избрал меру пресечения трем фигурантам дела о поставках некачественной одежды для ВСУ в виде содержания под стражей.

В комментарии РБК-Украина спикер Офиса генерального прокурора Надежда Максимец рассказала, что речь идет о содержании под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога в размере 500 001 528 гривен.