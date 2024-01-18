Українські безпілотники ускладнюють логістику російських військ: карти боїв ISW

Російські та українські війська ведуть бойові дії по всій лінії фронту. Окупанти скаржаться, що безпілотники та артилерія ЗСУ ускладнює логістику росіянам у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Російські блогери стверджували, що війська РФ нібито захопили невизначені позиції на схід від Білогорівки в Луганській області (на південь від Кремінної) і просунулися на захід від Кремінної поблизу Макіївки, хоча ISW не знайшло візуальних доказів цих тверджень.

Позиційні бої тривали на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки та Петропавлівки; на північний захід від Кремінної біля Площанки та Макіївки; на захід від Кремінної біля Тернів, Ямполівки, Торського; на південний захід від Кремінної біля Діброви, на північ від Григорівки; і на південь від Кремінної біля Білогорівки.

Українські офіційні особи продовжують припускати, що російські війська готуються відновити наступальні дії на Куп’янському та Лиманському напрямках, ймовірно, наприкінці січня або на початку лютого 2024 року.

Голова Харківської обласної військової адміністрації України Олег Синегубов заявив, що російські обстріли на Куп'янському напрямку за останні три тижні зменшилися до двох-п'яти на день.

Він додав, що українські сили очікують поновлення російських штурмів на Куп’янському напрямку, щойно стійкі мінусові температури заморозять поля та ґрунт у цьому районі.

Бої у Донецькій області

17 січня тривали позиційні бої поблизу Бахмута, але підтверджених змін фронту на цій ділянці не було. Українські та російські джерела стверджують, що позиційні бойові дії тривали на північний схід від Бахмута поблизу Веселого, Білогорівки та Спірного; біля Роздолівки; біля Григорівки та Богданівки; поблизу Хромового та Іванівського; біля Кліщіївки та Андріївки.

17 січня тривали позиційні бойові дії під Авдіївкою, однак підтверджених змін фронту на цьому ділянці не було. Позиційні бої тривали поблизу Новокалинового, Новобахмутівки та Степового; біля Авдіївського коксохімічного заводу, біля Кам'янки, Сіверного, Первомайського та Невельського.

Голова Донецької обласної військової адміністрації України Вадим Філашкін заявив, що з початку 2024 року російські війська скинули на Авдіївку 250 плануючих бомб проти 149 за весь 2023 рік.

Українські та російські джерела заявили, що позиційні бойові дії тривали на захід від міста Донецьк поблизу Красногорівки та Мар’їнки та на південний захід від Донецька поблизу Георгіївки та Новомихайлівки.

Російський "воєнкор" стверджував, що українські безпілотники та артилерія ускладнюють логістику Росії, а міни обмежують рух російських транспортних засобів.

"Південна вісь"

17 січня на ділянці кордону Донецько-Запорізької областей тривали позиційні бойові дії, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не зафіксовано. Бої тривали на південь від Вугледару, на північ від Новодонецького, на захід від Старомлинівки та біля Урожайного.

Також точилися бої на заході Запорізької області, зокерма поблизу П’ятихаток, Копані, Роботиного, Вербового та Новопрокопівки.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ нещодавно зосередили артилерійську та авіаційну діяльність у прифронтових районах, але також завдали ударів у тилових районах Кіровоградської, Харківської та Дніпропетровської областей. ISW спостерігає нещодавнє збільшення кількості ударів безпілотників "Шахед" по українських позиціях на передовій.

Українські війська утримують позиції на східному (лівому) березі Херсонської області на тлі продовження позиційних бойових дій 17 січня, але підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не зафіксовано. Позиційні бої тривали під Кринками.

Російські джерела стверджували, що річка Дніпро замерзла на багатьох ділянках, що ускладнює переправу.