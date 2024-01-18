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Суд арештував одного з фігурантів справи Гринкевича

Київ, Четвер 18 січня 2024 22:34
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Суд арештував одного з фігурантів справи Гринкевича Фото: суд арештував одного з фігурантів справи Гринкевича (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Дмитро Левицький

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід одному з фігурантів справи, до якої причетний львівський бізнесмен Ігор Гринкевич, у вигляді тримання під вартою. Також передбачено можливість застави.

Про це у коментарі РБК-Україна заявила речник Офісу генерального прокурора України Надія Максимець.

"Суд задовольнив клопотання Офісу генерального прокурора і застосував до одного з фігурнатів запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 16.03.24 із заставою 500 001 528 гривень (165 126 прожиткових мінімумів). Розгляд інших клопотань продовжується", - зазначила Максимець.

Оновлено 22:42

За інформацією джерела РБК-Україна, запобіжний захід обрали Андрію Колотило.

Справа Гринкевича

Нагадаємо, ще вчора, 17 січня, українські правоохоронці повідомили про підозру львівського бізнесмена, який є одним із найбільших постачальників для Міністерства оборони. Він разом зі спільниками, за версією слідства, завдав бюджету України збитків на майже мільярд гривень.

Джерела РБК-Україна в правоохоронних органах розповіли, що йдеться про Ігоря Гринкевича та його сина - Романа, зокрема.

Вони є фігурантами справи щодо закупівлі неякісної білизни та одягу для українських захисників.

Варто зауважити, що Гринкевич зараз уже перебуває у СІЗО. Раніше його спіймали на спробі дати хабар у розмірі 500 тисяч доларів одному з керівників Державного бюро розслідувань. Натомість бізнесмен вимагав повернути майно, яке вилучили у підконтрольних йому компаній.

Сьогодні, 18 січня, стало відомо, що ГБР оголосило у розшук сина Ігоря Гринкевича - Романа.

Більш детально про справу Гринкевича можете дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

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