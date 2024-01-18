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Україна найближчими тижнями отримає від Франції шість САУ Caesar

Четвер 18 січня 2024 15:23
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Україна найближчими тижнями отримає від Франції шість САУ Caesar Фото: глава МЗС Франції Себастьєн Лекорню (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Україна найближчими тижнями отримає від Франції шість самохідних артилерійських установок Caesar.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра оборони України Рустема Умерова у Twitter.

За його словами, під час телефонної розмови з главою французького Міністерства оборони, Себастьєн Лекорню повідомив, що Франція поставить 6 Caesar найближчими тижнями.

Крім цього французький політик повідомив, що Париж може виготовити ще 72 одиниці САУ у 2024 році для України.

Що відомо про Caesar

Це 155-мм самохідна артилерійська установка, яку розробила і виробляє французька фірма Nexter. Поставляється в Україну з 2022 року, всього відомо про близько 20 одиниць на озброєнні ЗСУ.

Має ефективну дальність вогню до 42 кілометрів. Може використовувати весь асортимент 155-мм снарядів НАТО, зокрема касетні. Скорострільність - 6 снарядів на хвилину. Система управління вогнем FAST-Hit (автоматизована) з прив'язкою до GPS.

Постачання та використання Caesar в Україні

Україна підписала кілька контрактів із військовими компаніями із Франції. Одна з них стосується додаткових самохідних артилерійських установок Caesar.

Згодом стало відомо, що Франція втричі збільшила виробництво самохідних артилерійських установок Caesar. У зв'язку з цим Україна може отримати набагато більше цих гаубиць.

Нещодавно Десантно-штурмові війська ЗСУ показали, як знищили російських військових за допомогою САУ Caesar.

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Україна найближчими тижнями отримає від Франції шість САУ Caesar
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