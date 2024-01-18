Українські хакери викрали важливі документи про 500 об’єктів Міноборони РФ, - джерела

Українські хакери зламали держпідприємство Російської Федерації та викрали документацію на 500 об’єктів російського Міністерства оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

Хакери угрупування Blackjack, які, ймовірно, мають відношення до СБУ, "зламали" російське держпідприємство, яке будує військові об’єкти по всій території РФ.

Українські кібервоїни викачали понад 1,2 ТБ даних "Головного військово-будівельного управління по спеціальних об’єктах".

За даними джерел, це понад 500 паспортів військових об’єктів міноборони РФ:

арсенали озброєння,

майданчики зенітно-ракетних комплексів,

штаби,

казарми, в тому числі й розташовані на захоплених ворогом територіях України,

інша технічно-проектна документація.

Хакери також знесли 7 серверів та зашифрували понад 150 комп’ютерів співробітників установи. Фактично російські спецбудівники залишились без усього масиву даних та резервних копій інформації.

Кібератаки на Росію

З початку повномасштабної війни українські IT атакують сайти великих російських банків, а також держустанов. Зупиняли роботу сайти Міноборони Росії, Роскомнагляду та Росавіації. Великі та державні (пропагандистські) ЗМІ також припинили роботу через атаки "хакерів".

Нещодавно українська IТ-армія зупинила роботу великих аеропортів Росії. У пропагандистських ЗМІ заявляли про DDoS-атаку.

Крім того, в новорічну ніч українська IТ-Армія зупинила роботу платіжних терміналів Російської Федерації.

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