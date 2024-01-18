Високоточні гібриди. Що відомо про бомби AASM Hammer, які передасть Франція
Франція анонсувала передачу Україні авіабомб AASM Hammer. Українські захисники зможуть отримати сотні таких бомб.
Що відомо про французькі AASM Hammer - у матеріалі РБК-Україна нижче.
При підготовці матеріалу використовувалися джерела: сайт компанії Safran, Defence Express, Le Figaro, L`Express, France Inter та Wikipedia.
Хто виробник та головні характеристики
Виробником бомб A2SM (AASM Hammer) є велика промислово-технологічна група Safran. Компанія займається розробкою та виробництвом авіаційних двигунів, вертольотів та ракет, авіаційного обладнання.
AASM Hammer - це керована авіаційна бомба класу "повітря-земля". Основою є бомби Mk 82 (вага - 250 кг), BLU 109 чи Mk 8 (1 тонна).
Як зазначають у ЗМІ, фактично AASM Hammer - це високоточний гібрид, оснащений комплектом, який дозволяє збільшувати дальність використання та точність.
Комплект складається з двох частин: хвостової Range Extension Kit (REK), що може оснащуватись реактивним двигуном, та носової частини. Вона має три варіанти наведення - лише супутниковий або з додавання тепловізійної чи напівактивної лазерної системи самонаведення.
Задекларована дальність польоту AASM Hammer - близько 70 км, але вона також залежить від висоти польоту. Зазначається, що при скиданні з малої висоти - дальність коливається від 20 до 100 км.
Які літаки можуть скидати бомби
Носієм AASM Hammer є французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління Rafale. Також відомо, що використовують F-16, Mirage 2000 та Mirage F1, на які додатково встановили систему Hasas (Hammer Stand Alone System).
Фото: AASM Hammer на Rafale (safran-group.com)
Індія, наприклад, інтегрувала ці бомби на легкий багатоцільовий винищувач Tejas. Країна закупила французькі бомби у 2020 році.
Щодо України, то міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявляв, що авіабомби зможуть запускати з наявних у ЗСУ радянських літаків, зокрема МіГ та Су.
Скільки бомб отримає Україна
Як заявив глава Міноборони Франції, Париж надаватиме Україні близько 50 авіабомб AASM Hammer щомісяця. Постачання почнуться у січні 2024 року і триватимуть щонайменше до кінця року.
Тобто українські військові отримають щонайменше 600 французьких керованих авіаційних бомб.
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