Росіяни завдали шість авіаударів по Оріхову: знищено під'їзд багатоповерхівки (фото)
Російська армія сьогодні, 18 січня, завдала авіаударів по Оріхову в Запорізькій області. Унаслідок цього постраждала багатоповерхівка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Юрія Малашка.
"Близько 13:15 російські терористи завдали 6 авіаударів по місту Оріхів", - йдеться в заяві.
Зазначається, що ворожі бомби влучили в нежитлові будівлі та багатоповерховий будинок. Цілий під'їзд знищено.
Фото: Наслідки ударів (facebook.com/zoda.gov.ua)
"Гори будівельного сміття - все, що залишилося від будинків мирних мешканців, їхнього побуту, затишку, сімейного щастя", - повідомив очільник області.
Малашко додав, що місця ударів обстежують фахівці. Інформація про постраждалих не надходила.
Обстріли населених пунктів України
Починаючи з вечора 17 січня, російські війська безперервно групами запускали дрони-камікадзе територією України та вдарили ракетами по Харківській області. Більшість цілей вдалося збити, але не обійшлося і без наслідків - є жертва і поранені.
Також окупанти сьогодні вдарили по місту Куп'янськ Харківської області. Одна людина загинула, є поранені.
Російські окупанти вкотре обстріляли Херсон. Унаслідок цього в мікрорайоні Корабел порушено газопостачання та подачу опалення.
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