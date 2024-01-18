ua en ru
Чт, 18 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни завдали шість авіаударів по Оріхову: знищено під'їзд багатоповерхівки (фото)

Оріхів, Четвер 18 січня 2024 16:37
UA EN RU
Росіяни завдали шість авіаударів по Оріхову: знищено під'їзд багатоповерхівки (фото) Архівне фото: Росіяни завдали шість авіаударів по Оріхову (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія сьогодні, 18 січня, завдала авіаударів по Оріхову в Запорізькій області. Унаслідок цього постраждала багатоповерхівка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Юрія Малашка.

"Близько 13:15 російські терористи завдали 6 авіаударів по місту Оріхів", - йдеться в заяві.

Зазначається, що ворожі бомби влучили в нежитлові будівлі та багатоповерховий будинок. Цілий під'їзд знищено.

Фото: Наслідки ударів (facebook.com/zoda.gov.ua)

"Гори будівельного сміття - все, що залишилося від будинків мирних мешканців, їхнього побуту, затишку, сімейного щастя", - повідомив очільник області.

Малашко додав, що місця ударів обстежують фахівці. Інформація про постраждалих не надходила.

Обстріли населених пунктів України

Починаючи з вечора 17 січня, російські війська безперервно групами запускали дрони-камікадзе територією України та вдарили ракетами по Харківській області. Більшість цілей вдалося збити, але не обійшлося і без наслідків - є жертва і поранені.

Також окупанти сьогодні вдарили по місту Куп'янськ Харківської області. Одна людина загинула, є поранені.

Російські окупанти вкотре обстріляли Херсон. Унаслідок цього в мікрорайоні Корабел порушено газопостачання та подачу опалення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Запорожская область Війна в Україні
NEWS
Україна найближчими тижнями отримає від Франції шість САУ Caesar
Україна найближчими тижнями отримає від Франції шість САУ Caesar
DAILY
Чому військовим досі складно отримати статус УБД і навіщо він потрібен
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Чому військовим досі складно отримати статус УБД і навіщо він потрібен