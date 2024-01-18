Байден після зустрічі з конгресменами висловися щодо допомоги Україні

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Джо Байден вважає, що у Конгресі більшість підтримає схвалення фінансування військової допомоги для України. Проте допускає і "катастрофічний" варіант.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Голос Америки ".

Відповідну заяву американський лідер зробив, відповідаючи на питання журналістів про свої очікування щодо схвалення законодавцями фінансової та військової підтримки України з боку Штатів після вчорашньої зустрічі із членами Конгресу.

"Я вважаю, що більшість членів Конгресу підтримує допомогу Україні", - сказав Байден.

Разом з тим він висловився про можливість провалу у голосуванні по затвердженні відповідного пакета допомоги.

"Питання - чи зможе незначна меншість заблокувати її, що було б катастрофою", - зазначив Байден.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що 17 січня президент США Джо Байден обговорив із представниками обох палат Конгресу надання фінансової та військової підтримки Україні. Глава Білого дому закликав оперативно затвердити пакет допомоги Україні на суму 61,3 млрд доларів і наголосив на важливості посилення захисту кордону від нелегальних мігрантів з Мексики.

Після зустрічі з Байденом спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що питання подальшої фінансової допомоги Україні може розглядатися в Штатах лише після врегулювання кризи на кордоні з Мексикою.

Додамо, за даними The Wall Street Journal, Байден погодився на посилення імміграційної політики, щоб уникнути критики та забезпечити допомогу Україні.

Затримка з фінансуванням допомоги Україні від США

Нагадаємо, за останні кілька місяців у Палаті представників і Сенаті Конгресу США розгорілася "політична війна" між демократами та республіканцями через законопроєкт щодо надання фінансової допомоги Україні та іншим союзникам.

Ще у жовтні 2023 року президент США Джо Байден подав до Конгресу законопроєкт, що передбачає виділення 106 млрд доларів на допомогу Ізраїлю та Україні, а також на зміцнення оборонно-промислового комплексу. З цієї суми на Україну пропонувалося виділити 61,3 млрд доларів, а на Ізраїль - 14,3 млрд доларів.

Однак 6 грудня республіканці заблокували початок дебатів щодо законопроєкту в Сенаті.

Також повідомлялося, що 12 січня в Білому домі заявили, що фіндопомогу Україні призупинено до схвалення Конгресом нового пакета фінансування.