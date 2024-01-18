У Міноборони пояснили, чому Умєров скасовував візит до Франції

Міністр оборони України Рустем Умєров скасував візит до Франції, де сьогодні, 18 січня відбудеться запуск Коаліції артилерії, оскільки він брав участь у Ставці Верховного Головнокомандувача. Однак він буде присутнім на заході в онлайн режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Як повідомляється, на відкритті Коаліції артилерії в Парижі 18 січня від Міноборони України представлена українська делегація на чолі з заступником міністра Іваном Гаврилюком.

У відомстві зазначили, що було заздалегідь повідомлено, що візит Умєрова до Франції може бути перенесений через те, що вчора міністр брав участь у Ставці Верховного Головнокомандувача.

У Міноборони також повідомили, що участь у заході з відкриття Коаліції артилерії Умєров бере дистанційно через відеозвʼязок.

До того ж зараз команди українського та французького міністерств працюють над новою датою візиту.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що міністр оборони України Рустем Умєров скасував візит до Франції з міркувань безпеки. Там має відбутися запуск артилерійської коаліції для допомоги Україні.

Скасування візиту підтвердило Міністерство Збройних сил Франції. Але Умєров в режимі відеоконференції разом з французьким міністром оборони Себастьяном Лекорню візьме участь у запуску коаліції з артилерії.

Коаліція артилерії

У грудні 2023 року Міністерство оборони України анонсувало запуск коаліції з артилерії для посилення української армії. Тоді у відомстві наголошували, що коаліція розпочне роботу у січні, а запуск відбудеться у Парижі.

Також повідомлялося, що у 2024 році заплановані випробування управління вогнем САУ Caesar із застосуванням штучного інтелекту.

Нагадаємо, міністр оборони Франції Себастьян Лекорню повідомив, що Париж виготовить 78 самохідних артилерійських установок CEASAR для потреб ЗСУ.