ua en ru
Чт, 18 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Мін'юст хоче дозволити засудженим воювати, вже напрацювали зміни в закони

Україна, Четвер 18 січня 2024 19:50
UA EN RU
Мін'юст хоче дозволити засудженим воювати, вже напрацювали зміни в закони Фото: заступниця міністра юстиції Олена Висоцька (facebook.com minjust official)
Автор: Каріна Левицька

Міністерство юстиції України напрацювало зміни, завдяки яким люди з судимістю зможуть долучитись до оборони країни, адже наразі законодавчо заборонена мобілізація засуджених.

Про це заявила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір Українського Радіо.

"Сьогоднішня діюча норма законодавства не дозволяє засудженим долучитися до лав (ЗСУ, - ред.)", - заявила заступниця міністра.

За словами Висоцької, йдеться не тільки про тих, хто зараз відбуває покарання, а й тих, які були засуджені раніше й вже відбули покарання.

"Вони живуть серед нас, так само бояться, так само переживають і так само можуть бути корисними, але, на жаль, вони зняті з військового обліку і жодним чином не можуть допомогти армії", - пояснила вона.

Чи відмовить ТЦК в мобілізації колишньому засудженому

За словами Висоцької, станом на сьогодні ТЦК відмовляють людям в мобілізації, якщо в них вже була судимість.

"Перша перепона - законодавча, тому ми напрацювали законодавчі зміни та подали їх до комітету. Вони дуже дискусійні, тому що армія має дещо відволікатись на таку категорію людей, як колишні засуджені або теперішні засуджені, якщо вони приєднаються", - пояснила заступник міністра.

Коли можуть відбутися зміни

"Якщо ми сьогодні ведемо дискусії в комітетах, то я думаю, що січень-лютий – це час, коли будуть ухвалені нові правила мобілізації", - заявила Висоцька.

Однак вона попередила, що немає гарантій, що питання з засудженими вирішиться відразу, бо ця дискусія, за її словами, не може зупиняти інші важливі зміни.

"Можливо зараз в якомусь обмеженому варіанті прийматимуться зміни, наприклад, щодо засуджених, які вже вийшли кілька років назад з в'язниць, або були засуджені за окремі злочини", - додала вона.

Мобілізація в Україні

На підсумковій прес-конференції минулого року український президент Володимир Зеленський заявив, що Генштаб просить додатково мобілізувати 450-500 тисяч осіб.

За його словами, для цього має бути комплексний план, який у тому числі торкнеться питань тих, хто воює майже два роки без перепочинку.

Після чого Кабінет міністрів вніс до Ради великий законопроект щодо мобілізації. Документом, серед іншого, пропонується знизити віковий поріг мобілізації з 27 до 25 років, скоротити перелік категорій, що не їй підлягають, а також розсилати повістки до ТЦК електронною поштою.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відреагував на новий законопроєкт щодо мобілізації. Він зауважив, що жодних подань Генштаб та ЗСУ до Кабміну чи Верховної Ради не робили.

Крім того, нещодавно Залужний виступив проти залучення до армії ув’язнених і судимих. Зазначивши, що армія - це не місце для поганих людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Валерій Залужний Війна Росії проти України
NEWS
Україна найближчими тижнями отримає від Франції шість САУ Caesar
Україна найближчими тижнями отримає від Франції шість САУ Caesar
DAILY
Конфлікт Ірану з Пакистаном. Чи загрожує світові нова велика війна на Сході
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Конфлікт Ірану з Пакистаном. Чи загрожує світові нова велика війна на Сході