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РФ випустила по Україні десятки "шахедів" і ракети: скільки цілей збила ППО

Україна, Четвер 18 січня 2024 07:26
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РФ випустила по Україні десятки "шахедів" і ракети: скільки цілей збила ППО Фото: росіяни атакували Україну безпілотниками і ракетами (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Росіяни атакували територію України за допомогою 33 ударних безпілотників та двох ракет С-300 у ніч на 18 січня. Сили ППО знищили 22 дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що окупанти випустили 33 ударних дрона типу Shahed-136/131 з району Приморсько-Ахтарськ та Курської області Росії. Також вони вдарили двома зенітними керованими ракетами С-300 по Харківській області.

Основними напрямками удару були південь та північ. Сили протиповітряної оборони працювали в межах Сумської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Хмельницької областей.

"Силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 22 ворожі БпЛА. Ще кілька дронів – не досягли свої цілей. До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи, засоби РЕБ", - йдеться у повідомленні.

Атака по Україні

Повітряні Сили ЗСУ повідомляли, що російські війська запустили по території України дрони-камікадзе ввечері, 17 січня.

Вибухи лунали в Сумах. У Сумській ОВА повідомляли, що сили ППО знищили два ворожі "Шахеди". Вибухи також чули в Хмельницій області.

Також у Дніпропетровській області силами протиповітряної оборони було знищено чотири безпілотники.

Внаслідок російського обстрілу Чугуєва Харківської області загинула жінка. Також пошкоджено заклад освіти.

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