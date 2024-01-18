Рятувальники показали фото та відео ліквідації наслідків удару РФ по Сумах
Вчора ввечері окупанти завдавали удару по Сумах. Внаслідок збиття уламками ворожого БпЛА було пошкоджено технічне приміщення та дві вантажівки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС в Telegram.
"Пізно ввечері 17 січня внаслідок падіння уламків від збитого ворожого БпЛА відбулось руйнування технічного приміщення. Також загорілись дві вантажівки", - повідомили в ДСНС.
Рятувальники ліквідували наслідки ворожої атаки та запобігли подальшому поширенню вогню.
Удари РФ по Україні в ніч на 18 січня
Починаючи з вечора 17 січня, російські війська не припиняючи групами, запускали дрони-камікадзе по території України та вдарили ракетами по Харківській області. Більшість цілей вдалося збити, але не обійшлося і без наслідків - є жертва і поранені.
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