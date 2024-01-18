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У Севастополі затонув російський сторожовий корабель типу "Тарантул", - АТЕШ

Севастополь, Четвер 18 січня 2024 09:57
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У Севастополі затонув російський сторожовий корабель типу "Тарантул", - АТЕШ Фото: російський сторожовий корабель (wikipedia.org)
Автор: Тетяна Степанова

У тимчасово окупованому Севастополі декілька тижнів тому затонув російський сторожовий корабель типу "Тарантул". Ймовірно, це сталося після атаки українських морських дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху АТЕШ.

Як повідомляється, партизани під час розвідки суден у Севастополі виявили потоплений прикордонний сторожовий корабель проекту 205П "Тарантул".

Знаходиться він на пристані бухти "Графська" за такими координатами: 44.615763, 33.587110

Ймовірно, його підбили під час атаки морськими дронами на військові об'єкти окупантів кілька тижнів тому.

"Рашисти втратили ще одну важливу одиницю озброєння в Чорному морі. З чим ми всіх і вітаємо. Поступово ми виженемо окупаційну армію з українських територій та відновимо справедливість", - наголосили в АТЕШ.

У Севастополі затонув російський сторожовий корабель типу &quot;Тарантул&quot;, - АТЕШ

Фото: t.me/atesh_ua

Атаки СБУ на російські кораблі

Нагадаємо, у серпні СБУ провела дві унікальні операції у Чорному морі. Так, вночі 4 серпня надводний морський дрон атакував десантний корабель "Оленегорский горняк" у бухті Новоросійська. За наявною інформацією, росіяни ще не скоро зможуть полагодити корабель.

Також 5 серпня у районі Керченської протоки морський дрон вдарив по нафтовому танкеру SIG, який перевозив пальне для російського флоту. Спецоперацію провела Служба безпеки України спільно з ВМС.

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