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Росіяни хочуть захопити Синьківку. Сирський розповів про ситуацію біля Куп'янська

Четвер 18 січня 2024 17:41
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Росіяни хочуть захопити Синьківку. Сирський розповів про ситуацію біля Куп'янська Фото: Олександр Сирський, командувач Сухопутних військ (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Росія не полишає спроб ведення активних штурмових дій на Куп'янському напрямку. Основні сили окупантів зосереджені на захопленні Синьківки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського у Telegram.

За словами Сирського, ситуація на Куп'янському напрямку залишається напруженою. Ворог не припиняє там штурмових дій та інтенсивного вогневого ураження

"Основні зусилля противник зосередив на витісненні наших підрозділів з Куп’янського лісу та на захопленні Синьківки", - пише Сирський.

Командувач заслухав доповіді командирів щодо обстановки, яка склалась та характеру дій ворога.

"Разом з командирами військових частин проаналізували імовірні подальші дії противника та визначили оптимальні варіанти дій наших військ. Спланували застосування резервів та порядок вогневого ураження", - повідомив він.

Обстріли Куп'янська

Попри те, що Куп'янськ було звільнено від окупантів у вересні 2022 року, місто постійно обстрілюється.

У зв'язку із постійними обстрілами у серпні минулого року з Куп'янського району Харківської області оголосили про проведення обов'язкової евакуації населення.

Зазначимо, що під час атаки дронами та ракетами РФ атакувала і Чугуїв 17 січня. Тут одна людина загинула, ще троє поранено. Детальніше про наслідки цього масованого обстрілу, під час якого росіяни запустили по Україні 33 дрони та дві ракети С-300, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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