Росіяни хочуть захопити Синьківку. Сирський розповів про ситуацію біля Куп'янська
Росія не полишає спроб ведення активних штурмових дій на Куп'янському напрямку. Основні сили окупантів зосереджені на захопленні Синьківки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського у Telegram.
За словами Сирського, ситуація на Куп'янському напрямку залишається напруженою. Ворог не припиняє там штурмових дій та інтенсивного вогневого ураження
"Основні зусилля противник зосередив на витісненні наших підрозділів з Куп’янського лісу та на захопленні Синьківки", - пише Сирський.
Командувач заслухав доповіді командирів щодо обстановки, яка склалась та характеру дій ворога.
"Разом з командирами військових частин проаналізували імовірні подальші дії противника та визначили оптимальні варіанти дій наших військ. Спланували застосування резервів та порядок вогневого ураження", - повідомив він.
Обстріли Куп'янська
Попри те, що Куп'янськ було звільнено від окупантів у вересні 2022 року, місто постійно обстрілюється.
У зв'язку із постійними обстрілами у серпні минулого року з Куп'янського району Харківської області оголосили про проведення обов'язкової евакуації населення.
Зазначимо, що під час атаки дронами та ракетами РФ атакувала і Чугуїв 17 січня. Тут одна людина загинула, ще троє поранено. Детальніше про наслідки цього масованого обстрілу, під час якого росіяни запустили по Україні 33 дрони та дві ракети С-300, - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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