ГУР атакувало дронами нафтобазу в Санкт-Петербурзі, є влучання, - джерело

Атака безпілотників по нафтобазі в російській Ленінградській області є спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони. Є підтвердження влучання по цілях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в спецслужбах.

Як розповіли джерела виданню, йдеться про операцію ГУР "із залученням сучасних українських засобів". Наразі ж триває збір даних, втім вже відомо про підтверджені влучання по цілях.

Також співрозмовник у коментарі виданню зазначив, що відтепер військові об'єкти Пітера та Ленінградської області знаходиться "у зоні досяжності українських сил".

На питання, чи вперше українським дронам вдалося дістатися до Ленінградської області РФ, джерело уточнило, що це було "не вперше, але є відмінності, і ворог їх відчув".

Атака безпілотників у РФ в ніч на 18 січня

Нагадаємо, що цієї ночі в Росії чули вибухи у кількох областях. Зокрема, в Бєлгородській області заявляли про роботу ППО, там є постраждала.

Крім того, у Міноборони РФ звітували про так зване збиття безпілотників над Московською і Ленінградською областями. Місцеві ЗМІ вже заявили, що над останньою таке нібито сталося вперше.

Водночас, за інформацією роспабліків, БПЛА упав і вибухнув на території нафтогазової компанії "Петербурзький нафтовий термінал" (це найбільший російський термінал з перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні). А також уламки дрона впали на території морпорту, там спалахнула пожежа.

Крім того, безпілотники встигли пролетіти через Брянську, Смоленську, Тверську та Новгородську області.

Детальніше про нічний наліт безпілотників у Росії - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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