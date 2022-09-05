Вибух на виставці боєприпасів у Чернігові та звільнені населені пункти: новини за вихідні

Війна Росії проти України: останні новини

У Чернігові стався вибух на виставці боєприпасів, поранено дітей

У місті проходила виставка зброї, під час якої пролунав вибух. Попередньо відомо, що спрацював ручний протитанковий гранатомет.

За останніми даними, серед постраждалих вісім дітей віком від 2 до 12 років, двоє з яких перебувають у лікарні. Також поранення отримали шестеро цивільних й військовий.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що правоохоронці затримали двох осіб, причетних до трагедії у Чернігові. Один із затриманих віддав наказ відвезти бойову зброю на публічний міський захід, а другий - дозволив дитині взяти зброю в руки.

Зеленський оголосив про звільнення трьох населених пунктів

Українські захисники звільнили від російських загарбників населений пункт в Донецькій області, а також два населених пункти на південному напрямку.

Окрім того, у Високопілля Херсонської області підняли державний прапор України, але поки немає офіційної інформації щодо звільнення селища від російських окупантів.

COVID не відступив. Українців попередили про нову хвилю хвороби

В Україні реєструють все більші відносні показники по кількості хворих. За минулий тиждень зареєстрували 9,1 тисяч випадків коронавірусної хвороби, наразі цей показник становить 11,5 тисяч.

Окрім того, головний санітарний лікар Ігор Кузін зазначив, що незабаром всім громадянам України дозволять зробити друге бустерне щеплення від COVID-19. Наразі бустерну дозу рекомендують робити літнім людям і тим, у кого є супутні захворювання.

Ердоган запропонував Путіну посередництво Туреччини в питанні Запорізької АЕС

В ході переговорів президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував російському колезі Володимиру Путіну, аби Туреччина стала посередником у питанні Запорізької АЕС.

Лідери двох держав також обговорили ситуацію з експортом зерна з України і підтвердили продовження будівництва атомної станції "Аккую" в Туреччині.

Лаврову і російській делегації не видали візи до США для візиту в ООН

Росія запросила у США 56 віз, щоб дозволити міністру закордонних справ Сергію Лаврову і його делегації поїхати в Нью-Йорк на щорічну зустріч світових лідерів в ООН у вересні, проте поки не отримали жодної.

У листі генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу постпред Росії в ООН Василь Небензя заявив, що це "викликає тривогу", оскільки протягом останніх декількох місяців Вашингтон "постійно відмовляє у видачі в'їзних віз" низці російських громадян, делегатів на інші заходи ООН.

Кадиров поскаржився на старість і хоче піти з посади глави Чечні

Глава Чечні Рамзан Кадиров записав звернення, в якому поскаржився на старість та висловив бажання піти у безстрокову відпустку. Наразі розглядається можливий перехід Кадирова на керівну посаду в Росгвардії.

Тепло і без опадів: прогноз погоди на понеділок

У понеділок, 5 вересня, в Україні буде тепло і без опадів. Однак у Карпатах прогнозується туман.