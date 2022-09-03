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Лаврову і російській делегації не видали візи до США для візиту в ООН

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Москва, Субота 03 вересня 2022 00:21
Лаврову і російській делегації не видали візи до США для візиту в ООН Фото: Сергій Лавров, глава МЗС РФ (kremlin.ru)
Автор: Артур Родивилов

Росія запросила у США 56 віз, щоб дозволити міністру закордонних справ Сергію Лаврову і його делегації поїхати в Нью-Йорк на щорічну зустріч світових лідерів в ООН у вересні, проте поки не отримали жодної.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У листі генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу, який опинився в розпорядженні агентства, постпред Росії в ООН Василь Небензя заявив, що це "викликає тривогу", оскільки протягом останніх декількох місяців Вашингтон "постійно відмовляє у видачі в'їзних віз" низці російських громадян, делегатів на інші заходи ООН.

Представник Держдепу заявив агентству, що США серйозно ставляться до своїх зобов'язань як країни перебування ООН, додавши, що візові записи є конфіденційними, тому США не можуть коментувати окремі випадки.

"Щороку ми обробляємо сотні віз для делегатів Російської Федерації на заходах ООН", - сказав представник Держдепу.

Він також зазначив, що заявки мають подаватися якомога раніше, щоб забезпечити своєчасну обробку. За його словами, це особливо важливо через необґрунтовані дії РФ проти посольства США в Росії, в тому числі через примусове звільнення дипломатів у Москві.

Представник зазначив, що РФ "серйозно обмежила штат і, отже, можливості по обробці віз".

Нагадаємо, зустріч високого рівня Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку відбудеться 20 вересня.

Раніше повідомлялося, що президенти США і України Джо Байден і Володимир Зеленський виступлять, як очікується, на тижні високого рівня Генеральної Асамблеї ООН у вересні.

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