Тепло і без опадів: прогноз погоди на понеділок
У понеділок, 5 вересня, в Україні буде тепло і без опадів. Однак у Карпатах прогнозується туман.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру в Facebook.
За прогнозом синоптиків, вночі та вранці в Карпатському регіоні місцями очікується туман.
Вітер переважно північно-західний, 5-10 м / с.
Температура повітря вночі складе +6 +11 градусів, а на крайньому півдні країни до +13. При цьому в східних і Сумській областях вночі температура коливатиметься від +3 до +8; а вдень від +15 +20. Водночас у південній частині та на Закарпатті до +23.
Погода в Києві та області
У Києві та Київській області прогнозується невелика хмарність, без опадів.
Вітер північно-західний, 5-10 м / с.
Температура повітря по області вночі становитиме +6 +11 градусів, а вдень +15 +20. При цьому в Києві вночі очікується +9 +11, а вдень +17 +19 градусів.
Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, у першій половині вересня в Україні очікується прохолодна осіння погода. Температура на більшій частині не підніметься вище 20 градусів.