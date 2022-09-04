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Тепло і без опадів: прогноз погоди на понеділок

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Київ, Неділя 04 вересня 2022 15:11
Тепло і без опадів: прогноз погоди на понеділок Фото: в Україні 5 вересня буде тепло і без опадів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 5 вересня, в Україні буде тепло і без опадів. Однак у Карпатах прогнозується туман.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру в Facebook.

За прогнозом синоптиків, вночі та вранці в Карпатському регіоні місцями очікується туман.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м / с.

Температура повітря вночі складе +6 +11 градусів, а на крайньому півдні країни до +13. При цьому в східних і Сумській областях вночі температура коливатиметься від +3 до +8; а вдень від +15 +20. Водночас у південній частині та на Закарпатті до +23.

Погода в Києві та області

У Києві та Київській області прогнозується невелика хмарність, без опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м / с.

Температура повітря по області вночі становитиме +6 +11 градусів, а вдень +15 +20. При цьому в Києві вночі очікується +9 +11, а вдень +17 +19 градусів.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, у першій половині вересня в Україні очікується прохолодна осіння погода. Температура на більшій частині не підніметься вище 20 градусів.

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