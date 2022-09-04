ua ru
Нд, 04 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Сили ППО України збивають до 70% російських ракет, - Жирнов

Новость на русском →
Київ, Неділя 04 вересня 2022 11:16
Сили ППО України збивають до 70% російських ракет, - Жирнов Фото: начальник Київської міської Військової адміністрації Микола Жирнов (Укрінформ)
Автор: Валерія Поліщук

Від 50 до 70% ворожих ракет збивається засобами ППО, як авіацією, так і зенітними ракетними підрозділами.

Про це розповів начальник Київської міської Військової адміністрації Микола Жирнов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Арміяinform".

"Але, на жаль, сьогодні 100% ефективність дій ППО ми не можемо забезпечити, це пов'язано з об'єктивними причинами - недостатньою кількістю засобів розвідки, авіаційних і зенітних ракетних комплексів. В основному це радянські системи, в яких немає такої ефективності і надійності, як у засобів ППО країн-партнерів НАТО", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні у Дніпропетровській і Миколаївській областях сили ППО збили дві ракети окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПВО Війна Росії проти України
NEWS
Коли в Україну прийде "бабине літо" та від чого це залежить: прогноз синоптиків
Коли в Україну прийде "бабине літо" та від чого це залежить: прогноз синоптиків
DAILY
Віталій Кім: Серед окупантів настрої: "Все пропало, нас кинули"
Юлія Акімовакоресподент Віталій Кім: Серед окупантів настрої: "Все пропало, нас кинули"