У Чернігові стався вибух на виставці боєприпасів, поранено дітей

У Чернігові, на Валу, під час виставки боєприпасів у суботу, 3 вересня, пролунав вибух. Поранення отримали двоє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Оновлено 14.37. За даними " Суспільного ", причиною травмувань двох дітей на виставці став ручний протитанковий гранатомет, який спрацював.

За попередньою інформацією, біля художнього музею проходила виставка боєприпасів, один з яких здетонував.

Як повідомлялося, раніше в Чернігові поліцейські зупинили водія мотоцикла з ознаками наркотичного сп'яніння. Він покликав "на допомогу" своїх знайомих-військових, які почали погрожувати правоохоронцям автоматами.

Нагадаємо, у Чернігівській області трактор підірвався на протитанковій міні.

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