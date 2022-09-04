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В ОП показали підняття прапору України над Високопіллям

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Херсонська область, Неділя 04 вересня 2022 20:07
В ОП показали підняття прапору України над Високопіллям Фото: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У селищі Високопілля Херсонської області підняли державний прапор України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенко.

"Високопілля. Херсонська область. Україна. Сьогодні", - написав він.

В ОП показали підняття прапору України над Високопіллям

Тимошенко оприлюднив фото з піднятим прапором, але поки немає офіційної інформації щодо звільнення селища від російських окупантів.

Нагадаємо, наприкінці серпня з'явилася інформація, що українські захисники перейшли до контрнаступальних дій на Херсонському напрямку.

Проте військовий експерт Владислав Селезньов зазначив, що поки зарано говорити про контрнаступ.

Наразі захисники продовжують вести позиційні бої та нищити логістику і командні пункти росіян на півдні.

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