В ОП показали підняття прапору України над Високопіллям

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенко .

Тимошенко оприлюднив фото з піднятим прапором, але поки немає офіційної інформації щодо звільнення селища від російських окупантів.

"Високопілля. Херсонська область. Україна. Сьогодні", - написав він.

Нагадаємо, наприкінці серпня з'явилася інформація, що українські захисники перейшли до контрнаступальних дій на Херсонському напрямку.

Проте військовий експерт Владислав Селезньов зазначив, що поки зарано говорити про контрнаступ.

Наразі захисники продовжують вести позиційні бої та нищити логістику і командні пункти росіян на півдні.

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