Україна може отримати транш на 5 млрд євро від ЄС вже цього тижня, - Шмигаль

Україна очікує отримання 5 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС у вигляді довгострокових кредитів вже цього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля за результатами зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

"Цього тижня ми очікуємо черговий транш макрофінансової допомоги від ЄС в розмірі 5 млрд євро. Це допоможе забезпечити стійкість нашої економіки, підтримку армії та проходження опалювального сезону", - розповів він.

Крім того, за словами Шмигаля, восени очікується передача надсучасної системи ППО німецького виробництва IRIS-T.

"Водночас ми очікуємо, що Німеччина стане одним із лідерів у процесі розбудови протиповітряної оборони", - додав голова уряду.

