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Україна може отримати транш на 5 млрд євро від ЄС вже цього тижня, - Шмигаль

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Україна , Неділя 04 вересня 2022 12:55
Україна може отримати транш на 5 млрд євро від ЄС вже цього тижня, - Шмигаль Фото: зустріч прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з президентом ФРН Вальтером Штайнмаєром (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Наталія Гурковська

Україна очікує отримання 5 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС у вигляді довгострокових кредитів вже цього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля за результатами зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

"Цього тижня ми очікуємо черговий транш макрофінансової допомоги від ЄС в розмірі 5 млрд євро. Це допоможе забезпечити стійкість нашої економіки, підтримку армії та проходження опалювального сезону", - розповів він.

Крім того, за словами Шмигаля, восени очікується передача надсучасної системи ППО німецького виробництва IRIS-T.

"Водночас ми очікуємо, що Німеччина стане одним із лідерів у процесі розбудови протиповітряної оборони", - додав голова уряду.

Як повідомлялось, всі країни-учасниці Європейського союзу, крім Угорщини, погодилися надати гарантії ще на 5 млрд євро макрофінансової допомоги у вигляді довгострокових кредитів для України.

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