Bayraktar за три дні знищили техніки РФ на 26,5 млн доларів: Залужний показав відео
Упродовж трьох діб, з 31 серпня по 2 вересня, парою БПЛА Bayraktar ТВ-2 було знищено ворожу техніку загальною вартістю близько 26,5 мільйона доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram головнокомандувача Валерія Залужного.
Як розповів він, в цьому списку:
- 8 одиниць танків Т-72 (орієнтовна вартість одного 3 мільйони доларів);
- по одній одиниці САУ АКАЦІЯ (1,6 мільйона доларів);
- БМП (0,6 мільйона доларів);
- гаубиці (0,3 мільйона доларів).
До того ж було пошкоджено:
- 5 танків Т-72
- одну БМП на 1,85 мільйона доларів.
"Загальна вартість знищеної та пошкодженої російської техніки - 28,35 мільйона доларів", - додав Залужний.
Як повідомлялося, минулої доби зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил знищили п'ять БПЛА і п'ять крилатих ракет типу "Калібр". Усі п'ять ракет були збиті у Дніпровському районі на шляху на Дніпро.
Нагадаємо, минулої доби українські військові ліквідували ще 350 окупантів та 25 танків. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 49 050 солдатів.
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