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Третій день поспіль. У Маріуполі знову помітили рух колони РФ із десятками техніки

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Маріуполь, Субота 03 вересня 2022 11:01
Третій день поспіль. У Маріуполі знову помітили рух колони РФ із десятками техніки Фото: у Маріуполі помітили колону техніки РФ (ілюстрація/t.me/andriyshTime)
Автор: Наталія Гурковська

У суботу, 3 вересня, у тимчасово окупованому Маріуполі знову зафіксували рух російської техніки. На цей раз - колону у складі 80 одиниць техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Фіксуємо рух техніки. 9:09 по пр. Металургів в бік центру чергова велика колона різноманітної техніки: вантажівки, танки, гаубиці та паливозаправники. Всього 80 одиниць", - розповів він.

Як повідомлялося, буквально 2 вересня російські війська перекидали техніку через окупований Маріуполь на Запорізький напрямок.

Нагадаємо, до цього повідомлялося, що Росія перекидає колони техніки з Криму в захоплену Херсонську область. Щоб перешкодити цьому, Збройні сили України б'ють по Антонівському мосту.

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