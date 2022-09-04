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Німеччина виділить 200 млн доларів на допомогу українським переселенцям

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Берлін, Неділя 04 вересня 2022 03:15
Німеччина виділить 200 млн доларів на допомогу українським переселенцям Фото: Німеччина виділить 200 млн доларів на допомогу українським переселенцям (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Німеччина надасть Україні додаткові 199 млн доларів для фінансування програм допомоги внутрішньо переміщеним особам унаслідок вторгнення Росії, заявив міністр розвитку Свенья Шульце.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у понеділок відвідає Берлін, де зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

"Я поговорю з прем'єр-міністром Шмигалем про те, як ми можемо продовжувати підтримувати український уряд в турботі про переміщених осіб. Гроші призначені для того, щоб допомогти переміщеним особам в Україні продовжувати забезпечувати себе всім необхідним", - заявив Шульце.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів має намір удвічі збільшити компенсацію тим людям, які розмістили внутрішніх переселенців.

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