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У Миколаєві пролунали вибухи після оголошення тривоги

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Миколаїв, Субота 03 вересня 2022 11:48
У Миколаєві пролунали вибухи після оголошення тривоги Фото: у Миколаєві пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У суботу, 3 вересня, у Миколаєві сталися вибухи. Вони трапилися після оголошення повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Миколаєві чутно звуки вибухів", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає видання, наразі по всій Миколаївській області оголошено повітряну тривогу.

Оновлено 12.58. Як розповів мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, близько 11:30 у Миколаєві пролунали вибухи. Наразі відомо про влучання в гаражі в одному з районів міста. Там виникла пожежа - її ліквідовують рятувальники.

"Також ударною хвилею винесло вікна і двері у приватному житловому будинку. За попередньою інформацією, одна жінка дістала осколкові поранення", - додав він.

Нагадаємо, буквально у четвер, 1 вересня, біля Миколаєва пролунали 6 вибухів.

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