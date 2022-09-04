Вибух боєприпасів у Чернігові: кількість постраждалих стрімко зросла

Кількість постраждалих внаслідок вчорашнього вибуху на виставці у Чернігові зросла до 13 людей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

За словами радника голови ОВА Андрія Подорвана, до лікарні звернулися ще кілька чернігівців, які були поряд із демонстраційним стендом під час вибуху.

Наразі відомо, що серед постраждалих шестеро дітей віком від 2 до 12 років, двоє з яких перебувають у лікарні. Також поранення отримали шестеро цивільних й військовий.

До травматологічного відділення міської лікарні №2 потрапила мама дворічного хлопчика. Наразі її стан задовільний. Її ж син й надалі перебуває у реанімації.