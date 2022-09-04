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Вибух боєприпасів у Чернігові: кількість постраждалих стрімко зросла

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Неділя 04 вересня 2022 17:38
Вибух боєприпасів у Чернігові: кількість постраждалих стрімко зросла Фото: вибух боєприпасів у Чернігові (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Кількість постраждалих внаслідок вчорашнього вибуху на виставці у Чернігові зросла до 13 людей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

За словами радника голови ОВА Андрія Подорвана, до лікарні звернулися ще кілька чернігівців, які були поряд із демонстраційним стендом під час вибуху.

Наразі відомо, що серед постраждалих шестеро дітей віком від 2 до 12 років, двоє з яких перебувають у лікарні. Також поранення отримали шестеро цивільних й військовий.

До травматологічного відділення міської лікарні №2 потрапила мама дворічного хлопчика. Наразі її стан задовільний. Її ж син й надалі перебуває у реанімації.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Чернігові проходила виставка зброї, під час якої пролунав вибух. Попередньо відомо, що на виставці спрацював ручний протитанковий гранатомет.

Спочатку було відомо про 5 постраждалих осіб, з них четверо дітей віком від 2 до 12 років. Дворічний хлопчик знаходиться у реанімації.

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