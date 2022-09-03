ua ru
Сб, 03 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти обстріляли Зеленодольськ: загинула дитина, є поранені

Новость на русском →
Зеленодольськ, Субота 03 вересня 2022 18:47
Окупанти обстріляли Зеленодольськ: загинула дитина, є поранені Фото: Окупанти обстріляли Зеленодольськ: загинула дитина, є поранені (военТВ)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 3 вересня, російська армія завдала удару по Зеленодольську, внаслідок чого загинула дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"Пообідді росіяни двічі обстріляли Зеленодольську громаду з "Ураганів", - заявив очільник області.

Внаслідок цього загинув 9-річний хлопчик, попередньо постраждали 10 людей. За словами Резніченка, більшість з них у важкому стані та перебувають у лікарні.

У самому Зеленодольську було пошкоджено 8 багатоповерхівок, магазини, дитячий садок, ліцеї та ЦНАП. Також у Великій Костромці постраждали будинки.

Нагадаємо, що кількість поранених дітей через російську агресію зросла.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область Війна в Україні
NEWS
РФ намагається наступати на Бахмут та Авдіївку, всі атаки відбито: зведення Генштабу
РФ намагається наступати на Бахмут та Авдіївку, всі атаки відбито: зведення Генштабу
DAILY
Віталій Кім: Серед окупантів настрої: "Все пропало, нас кинули"
Юлія Акімовакоресподент Віталій Кім: Серед окупантів настрої: "Все пропало, нас кинули"