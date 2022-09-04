Росіяни обстріляли Харківську область, є загибла і поранені
Російські окупанти обстріляли Богодухівський та Ізюмський райони Харківської області. Внаслідок атаки загинула жінка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську ОВА.
Повідомляється, що російський снаряд влучив у будинок 50-річної місцевої мешканки у селі Одноробівка Золочівської громади. Вона загинула.
Окрім того, через обстріли селища Андріївка в Ізюмському районі троє люде отримали поранення. Їх госпіталізували до лікарняних закладів Харківської області.
Нагадаємо, внаслідок нічного обстрілу окупантів Київського району Харкова сталася масштабна пожежа на території ресторанного комплексу.
Окрім того, вчора росіяни вдарили ракетою по Харкову із ЗРК С-300. А через обстріли області поранення отримали шестеро людей.
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