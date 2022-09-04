Ілюстративне фото: росіяни обстріляли Харківську область, є загибла і поранені (Getty Images)

Російські окупанти обстріляли Богодухівський та Ізюмський райони Харківської області. Внаслідок атаки загинула жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську ОВА.