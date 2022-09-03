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Війська РФ обстріляли Миколаївську область: загинула дитина, є поранені

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Україна, Субота 03 вересня 2022 22:15
Війська РФ обстріляли Миколаївську область: загинула дитина, є поранені Фото: Війська РФ обстріляли Миколаївську область: загинула дитина, є поранені (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 3 вересня, російська армія завдала удару по Висунську, внаслідок чого загинула дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

За даними слідчих, росіяни вдень обстріляли Березнегуватську об'єднану територіальну громаду з РСЗВ із застосуванням заборонених касетних боєприпасів.

"Внаслідок ворожого обстрілу загинув 8-річний хлопчик, п'ять місцевих мешканців отримали поранення, серед яких троє дітей. Пошкоджено приватні житлові будинки", - йдеться у повідомленні.

За інформацію від прокуратури, на території села Висунськ немає жодних військових об'єктів.

Нагадаємо, що окупанти обстріляли Зеленодольськ внаслідок чого загинула дитина, є поранені.

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