Взрыв на выставке в Чернигове и освобожденные населенные пункты: новости за выходные

Война России против Украины: последние новости

В Чернигове произошел взрыв на выставке боеприпасов, ранены детей

В городе проходила выставка оружия, во время которой прогремел взрыв. Предварительно известно, что сработал ручной противотанковый гранатомет.

По последним данным, среди пострадавших восемь детей в возрасте от 2 до 12 лет, двое из которых находятся в больнице. Также ранения получили шестеро гражданских и военный.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что правоохранители задержали двух человек, причастных к трагедии в Чернигове. Один из задержанных отдал приказ отвезти боевое оружие на публичное городское мероприятие, а второй разрешил ребенку взять оружие в руки.

Зеленский объявил об освобождении трех населенных пунктов

Украинские защитники освободили от российских захватчиков населенный пункт в Донецкой области, а также два населенных пункта на южном направлении.

Кроме того, в Высокополье Херсонской области подняли государственный флаг Украины, но пока нет официальной информации об освобождении поселка от российских оккупантов.

COVID не отступил. Украинцев предупредили о новой волне болезни

В Украине регистрируют все большие относительные показатели по количеству больных. За прошедшую неделю зарегистрировали 9,1 тысяч случаев коронавирусной болезни, сейчас этот показатель составляет 11,5 тысяч.

Кроме того, главный санитарный врач Игорь Кузин отметил, что вскоре всем гражданам Украины разрешат сделать вторую бустерную прививку от COVID-19. Сейчас бустерную дозу рекомендуют делать пожилым людям и тем, у кого есть сопутствующие заболевания.

Эрдоган предложил Путину посредничество Турции в вопросе Запорожской АЭС

В ходе переговоров президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому коллеге Владимиру Путину, чтобы Турция стала посредником в вопросе Запорожской АЭС.

Лидеры двух государств также обсудили ситуацию с экспортом зерна из Украины и подтвердили продолжение строительства атомной станции "Аккую" в Турции.

Лаврову и российской делегации не выдали визы в США для визита в ООН

Россия запросила у США 56 виз, чтобы позволить министру иностранных дел Сергею Лаврову и его делегации поехать в Нью-Йорк на ежегодную встречу мировых лидеров в ООН в сентябре, однако пока не получили ни одной.

В письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что это "вызывает тревогу", поскольку в течение последних нескольких месяцев Вашингтон "постоянно отказывает в выдаче въездных виз" ряду российских граждан, делегатов на другие мероприятия ООН.

Кадыров пожаловался на старость и хочет уйти с поста главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров записал обращение, в котором пожаловался на старость и выразил желание уйти в бессрочный отпуск. Сейчас рассматривается возможный переход Кадырова на руководящую должность в Росгвардии.

Тепло и без осадков: прогноз погоды на понедельник

В понедельник, 5 сентября, в Украине будет тепло и без осадков. Однако в Карпатах прогнозируется туман.