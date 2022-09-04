У Харкові пролунали вибухи
У Харкові пролунали вибухи. У небі видніється стовп диму.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Харкова Ігоря Терехова.
Як відзначає мер, прильоти були зафіксовані у двох районах міста.
"Попередньо прильоти у Холодногірському та Новобаварському районах міста. Про постраждалих та руйнування інформація уточнюється", - пише Терехов.
Оновлено 18:50
Голова Харківської ОВА Олег Сінєгубов, підтвердив удар Холодногірському та Новобаварському районах міста.
За його словами, наразі відомо про двох постраждалих, яких вже госпіталізовано. Їх стан - середній.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно російські окупанти вночі вдарили по Харкову із зенітно-ракетного комплексу С-300. Внаслідок обстрілу поранення отримали 6 людей.
Також до обстрілів росіяни вдалися й у ніч на 2 вересня. Внаслідок атаки ворога жертв чи постраждалих не було.
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