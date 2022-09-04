ua ru
Нд, 04 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Харкові пролунали вибухи

Новость на русском →
Неділя 04 вересня 2022 18:38
У Харкові пролунали вибухи Фото: у Харкові пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Харкові пролунали вибухи. У небі видніється стовп диму.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Харкова Ігоря Терехова.

Як відзначає мер, прильоти були зафіксовані у двох районах міста.

"Попередньо прильоти у Холодногірському та Новобаварському районах міста. Про постраждалих та руйнування інформація уточнюється", - пише Терехов.

Оновлено 18:50

Голова Харківської ОВА Олег Сінєгубов, підтвердив удар Холодногірському та Новобаварському районах міста.

За його словами, наразі відомо про двох постраждалих, яких вже госпіталізовано. Їх стан - середній.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно російські окупанти вночі вдарили по Харкову із зенітно-ракетного комплексу С-300. Внаслідок обстрілу поранення отримали 6 людей.

Також до обстрілів росіяни вдалися й у ніч на 2 вересня. Внаслідок атаки ворога жертв чи постраждалих не було.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна Харків
NEWS
Українські прапори повертаються. Зеленський провів чергове засідання Ставки
Українські прапори повертаються. Зеленський провів чергове засідання Ставки
DAILY
Віталій Кім: Серед окупантів настрої: "Все пропало, нас кинули"
Юлія Акімовакоресподент Віталій Кім: Серед окупантів настрої: "Все пропало, нас кинули"