Кадиров поскаржився на старість і хоче піти з посади глави Чечні
Глава Чечні Рамзан Кадиров записав звернення, в якому поскаржився на старість та висловив бажання піти у безстрокову відпустку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"Сьогодні дізнався, що я, виявляється, "довгожитель" серед діючих глав суб'єктів Російської Федерації. Я й сам помітив, що засидівся. Вважаю, що цілком заслужив безстрокову і довгу відпустку. Сподіваюся, що ви мене підтримаєте і зрозумієте", - заявив Кадиров.
Зазначимо, чинному главі Чечні на сьогодні 45 років, він фактично керує республікою з 2007 року.
Нагадаємо, в серпні українські правоохоронні органи повідомили Кадирову про підозру у причетності до військових злочинів в Україні.
У війні Росії проти України активну участь беруть так звані "кадирівці" - чеченські підрозділи Росгвардії. У перші місяці бойових дій вони "відзначилися" тим, що викладали дивні відео про нібито бої із захисниками України, за що отримали прізвисько "тік-ток війська".
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