Кадиров поскаржився на старість і хоче піти з посади глави Чечні

Глава Чечні Рамзан Кадиров записав звернення, в якому поскаржився на старість та висловив бажання піти у безстрокову відпустку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Сьогодні дізнався, що я, виявляється, "довгожитель" серед діючих глав суб'єктів Російської Федерації. Я й сам помітив, що засидівся. Вважаю, що цілком заслужив безстрокову і довгу відпустку. Сподіваюся, що ви мене підтримаєте і зрозумієте", - заявив Кадиров.

Зазначимо, чинному главі Чечні на сьогодні 45 років, він фактично керує республікою з 2007 року.